Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Χωρίς την απόφαση της κυπριακής αρχής ενέργειας για τα 25 εκατ. ευρώ, δεν μπορεί να συνεχιστεί το έργο του καλωδίου GSI

Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά τις εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας αναφορικά με το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, προχώρησε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης.

Μιλώντας στον Οικονομικό Ταχυδρόμο στο περιθώριο της ΔΕΘ, ο επικεφαλής του φορέα υλοποίησης του Great Sea Interconnector ανέφερε ότι ο ΑΔΜΗΕ συνεχίζει να δουλεύει κανονικά προς το παρόν. Εντούτοις, προκειμένου να συνεχίσει να πληρώνει τον κατασκευαστή του καλωδίου, δηλαδή τη γαλλική Nexans, πρέπει να εκδοθούν οι κατάλληλες ρυθμιστικές αποφάσεις, τόνισε ο κ. Μανουσάκης.

«Θεωρούσαμε ότι αυτό ήταν βέβαιο και δυστυχώς είχαμε αυτή την έκπληξη τις τελευταίες ημέρες, που έχει πολιτικά χαρακτηριστικά και δεν μπορώ εγώ να τη σχολιάσω», υπογράμμισε.

Σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, χωρίς την απόφαση ο ΑΔΜΗΕ δεν μπορεί να πληρώσει την επόμενη δόση στον κατασκευαστή και αυτό δημιουργεί κίνδυνο για το έργο.

Εν ολίγοις, υπάρχει μια απόφαση για το συνολικό έσοδο που έχει λάβει ήδη η κυπριακή ΡΑΕΚ, αλλά μετά χρειάζεται μια ακόμα που να προβλέπει τον επιμερισμό των χρημάτων στους λογαριασμούς των καταναλωτών. “Αυτή η απόφαση δεν βγαίνει, άρα δεν υπάρχουν χρήματα”, εξήγησε ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ.

Τί προβλέπει η συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου για τις πληρωμές

Σύμφωνα με την διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου που υπεγράφη πέρυσι και δημοσιεύτηκε σήμερα αυτούσια από τον “Φιλελεύθερο”, προκύπτει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε να πληρώσει συνολικά 125 εκατ. στον ΑΔΜΗΕ, σε πέντε ετήσιες δόσεις των 25 εκατ., από το 2025 έως και το 2029.

Επίσης, δεν τέθηκε γραπτώς οποιαδήποτε προϋπόθεση για την εκταμίευση του ποσού που να συνδέεται με το στάδιο υλοποίησης του έργου. Δεν τέθηκε ως προϋπόθεση ούτε η ολοκλήρωση των βυθομετρήσεων στα χωρικά ύδατα των δύο χωρών ή στα διεθνή ύδατα μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Υπήρχε όμως ως βασικός όρος τα 25 εκατ. να εγκριθούν από τη ΡΑΕΚ ως πραγματικά και δικαιολογημένα έξοδα που ήδη έκανε ο ΑΔΜΗΕ.

Στις 31/7/2025 η ρυθμιστική αρχή Κύπρου ΡΑΕΚ με απόφασή της ενέκρινε ποσό 82 εκατ. ευρώ σαν (δικαιολογημένα) ανακτήσιμα έξοδα για τον φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης και παράλληλα ενέκρινε την πληρωμή στον ΑΔΜΗΕ 25 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025. Την πληρωμή αυτή μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να την κάνει θεωρητικά οποιαδήποτε στιγμή πριν τα τέλη του έτους, εφόσον πρώτα βγει και η συμπληρωματική απόφαση στην οποία αναφέρεται ο ΑΔΜΗΕ.

Τσάφος: Προσπαθούμε να καταλάβουμε τη στάση της κυπριακής κυβέρνησης

Την οπτική του ΥΠΕΝ μετέφερε ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος, σχολιάζοντας σήμερα τις τελευταίες εξελίξεις και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

«Υπήρχε μία ρυθμιστική απόφαση από την κυπριακή πλευρά, η οποία για να το πούμε έτσι πολύ απλά αναγνώριζε έσοδα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπήρχε μία πληρωμή από την κυπριακή πλευρά για αυτό το μεγάλο έργο που είναι υπό κατασκευή. Παράλληλα είχαμε κάποιες διαφορετικές δηλώσεις από μέλη της κυπριακής κυβέρνησης, οπότε αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε την εικόνα και να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι η η στάση της κυπριακής κυβέρνησης».

Σχετικά με την την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο υφυπουργός Ενέργειας επανέλαβε ότι «είμαστε όλοι σε μία αξιολόγηση αυτών των νέων, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε ακριβώς τι ερευνάται. Θα έλεγα ότι δεν έχουμε ακόμα την πλήρη εικόνα τι έχει γίνει για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τι επιπτώσεις έχει αυτή η αυτή η έρευνα», εξήγησε.

«Η Κύπρος είναι το ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής αγοράς, το οποίο είναι απομονωμένο από το υπόλοιπο σύστημα και αν σκεφτείτε ότι εμείς ως ελληνική κυβέρνηση λέμε ότι το να είμαστε εμείς στο άκρο της Ευρώπης μας κοστίζει, πόσο μάλλον σκεφτείτε τι επιπτώσεις έχει αυτό για μία χώρα που δεν είναι καν διασυνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό σύστημα. Οπότε υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά και να ενσωματωθεί πλήρως η Κύπρος το στο ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας», υπογράμμισε.