Μητσοτάκης: Βελτίωση στο εισόδημα από τον πρώτο μισθό του 2026 – Όλες οι αλλαγές που θα εφαρμοστούν από το επόμενο έτος

Aπό την πρώτη μισθοδοσία του επόμενου έτους, θα φανεί η βελτίωση στο εισόδημα των πολιτών, ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη Τύπου, περιγάφοντας το χρονοδιάγραμμα των φοροελαφρύνσεων που ανακοίνωσε στη ΔΕΘ.

Οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστιάζουν στους ιδιοκτήτες ακινήτων με εισόδημα από ενοίκια, στα τεκμήρια διαβίωσης, στον ΦΠΑ των ακριτικών νησιών και στον ΕΝΦΙΑ πρώτης κατοικίας σε μικρά χωριά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά την φορολογία ενοικίων, από το 2026 εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για το τμήμα εισοδήματος 12.001–24.000 ευρώ, ώστε να σπάσει το άλμα από το 15% στο 35%. Διατηρούνται το 15% έως 12.000 ευρώ, το 35% για 24.001–35.000 ευρώ και το 45% για το υπερβάλλον. Σε συνδυασμό με τη μόνιμη επιστροφή «ενός ενοικίου» κάθε Νοέμβριο, το οικονομικό επιτελείο προσδοκά υψηλότερη συμμόρφωση στα δηλωμένα μισθώματα.

Επιπλέον, τα τεκμήρια διαβίωσης από το 2026 μειώνονται κατά 30% για κατοικίες και ΙΧ.

Ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων μειώνεται κατά 30%. Η κυβέρνηση αποφάσισε επέκταση του ειδικού καθεστώτος πέρα από τα πέντε νησιά που ήδη το απολαμβάνουν, με ενδεικτικές αναφορές σε Λήμνο, Σαμοθράκη, Καστελλόριζο, Κάρπαθο, Φούρνους και μικρότερα νησιά των Δωδεκανήσων και του Βορείου Αιγαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΕΝΦΙΑ στην πρώτη κατοικία μειώνεται στο μισό το 2026 και μηδενίζεται από το 2027. Το μέτρο αφορά οικισμούς με έως 1.500 μόνιμους κατοίκους, με στόχο την ανάσχεση της εγκατάλειψης της υπαίθρου και την ανακούφιση νοικοκυριών σε χαμηλές αξίες.

Πότε θα φανούν οι αλλαγές στους μισθούς

Οι μισθωτοί θα δουν τη βελτίωση από τον Ιανουάριο 2026, μέσω της μειωμένης μηνιαίας παρακράτησης. Η σταδιακή εξειδίκευση και νομοθέτηση των μέτρων θα ενσωματωθεί στον Προϋπολογισμό 2026 και στις σχετικές διατάξεις.

Το ύψος του πακέτου και ο 13ος μισθός στο Δημόσιο

Ο πρωθυπουργός μίλησε για «κοινωνικό μέρισμα» ύψους 1,7 δισ. ευρώ που κατανέμεται με τρόπο ώστε να ενισχυθούν περισσότερο οι οικογένειες με παιδιά και η μεσαία τάξη. Τόνισε ότι ένα μεγαλύτερο ποσό θα παραβίαζε τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανόνες και πως η επιλογή ήταν συνειδητά προσανατολισμένη σε μόνιμες φοροελαφρύνσεις αντί για οριζόντιες παροχές.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο 13ος μισθός θα απαιτούσε 1,3–1,4 δισ. ευρώ ετησίως, άρα θα «έτρωγε» σχεδόν όλο το διαθέσιμο περιθώριο. «Δεν μπορείς να έχεις και 13ο μισθό και τις φοροελαφρύνσεις που ανακοινώσαμε», είπε, καλώντας όσους διαφωνούν να πουν ευθέως σε τι θα κατευθύνονταν τα ίδιου ύψους πλεονάσματα.