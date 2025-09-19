Moody’s: Σταθερά σε επενδυτική βαθμίδα Baa3 με σταθερή προοπτική η Ελλάδα

Εντός επενδυτικής βαθμίδας διατήρησε την Ελλάδα η Moody’s στην πολυαναμενόμενη έκθεση αξιολόγησης της χώρας.

Η Moody’s επιβεβαίωσε την επενδυτική βαθμίδια Baa3 με σταθερό outlook για την ελληνική οικονομία, καθώς δεν έκρινε πως οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί επαρκώς για μία θετική ή αρνητική απόφαση αξιολόγησης του αξιόχρεου της Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι οι S&P, DBRS και Scope Ratings δίνουν πιστοληπτική αξιολόγηση ΒΒΒ για την Ελλάδα, μια βαθμίδα πάνω από το investment grade με σταθερό outlook, ενώ η Fitch, όπως και η Moody’s, κρατούν την ελληνική οικονομία.

Η Moody’s στηρίζει την αξιολόγηση της Ελλάδας στο Baa3 με σταθερό outlook στο συνεπές ιστορικό μεταρρυθμίσεων των τελευταίων ετών, που έχει βελτιώσει αισθητά τους θεσμούς και τη διακυβέρνηση, ενίσχυσε το επενδυτικό περιβάλλον και οδήγησε σε πιο υγιή εικόνα του τραπεζικού συστήματος.

Παρά τη σημαντική αποκλιμάκωση που προβλέπεται, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ως αντιστάθμισμα, η δομή του δημόσιου χρέους κρίνεται ευνοϊκή και το διαθέσιμο ταμειακό απόθεμα ισχυρό, περιορίζοντας τους σχετικούς κινδύνους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ελληνική οικονομία επιδεικνύει υψηλή απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, οι οποίοι σε συνδυασμό με τις ιδιωτικές επενδύσεις στηρίζουν την αναπτυξιακή προοπτική των επόμενων ετών. Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων αναμένεται να ενισχύσει τον δυνητικό ρυθμό ανάπτυξης, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις πιέσεις από το δυσμενές δημογραφικό.

Η Moody’s καταγράφει συνεχιζόμενη υπεραπόδοση στα δημόσια οικονομικά. Το 2024 το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στο 4,8% του ΑΕΠ, σημαντικά πάνω από τον αρχικό στόχο 2,1%, με ώθηση από τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και τη σταθερή ονομαστική ανάπτυξη. Ο συνδυασμός αυτός οδήγησε σε ετήσια πτώση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ άνω των 10 μονάδων. Η δυναμική συνεχίστηκε και το 2025, επιτρέποντας την αναθεώρηση προς τα πάνω του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα, παράλληλα με πρόσθετη στήριξη για νοικοκυριά χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Στο μέτωπο του ΕΣΑΑ, η πρόοδος θεωρείται ουσιαστική τόσο στις επιχορηγήσεις όσο και στα δάνεια· με εκταμιεύσεις στο 59,3% του συνολικού φακέλου, το σχέδιο αναθεωρήθηκε ώστε να μεγιστοποιηθεί η απορρόφηση των υπόλοιπων πόρων.

Στην αξιολόγηση των θεμελίων, η οικονομική ισχύς τοποθετείται στο “baa1”, συνδυάζοντας υψηλότερα επίπεδα πλούτου από χώρες με αντίστοιχη βαθμίδα και ισχυρές προοπτικές τριετίας, με μέτριο μέγεθος οικονομίας και δομικές πιέσεις στη δυνητική ανάπτυξη λόγω δημογραφικών. Η βαθμολόγηση θεσμών και διακυβέρνησης επίσης στο “baa1” αποδίδεται στη συνεχή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με απτά αποτελέσματα, ενώ η αναδιάρθρωση του 2012 εξακολουθεί να βαραίνει την τελική εικόνα. Η δημοσιονομική ισχύς βαθμολογείται στο “ba1”, αντανακλώντας χρέος πολύ υψηλό αλλά ταχέως μειούμενο, με ευνοϊκή διάρθρωση (χαμηλά επιτόκια, μεγάλες λήξεις). Η ευαισθησία σε κινδύνους γεγονότων αξιολογείται στο “baa”, με το τραπεζικό σύστημα να παραμένει πηγή κινδύνου παρά τη μεγάλη μείωση των NPLs.

Οι σταθερές προοπτικές ενσωματώνουν την εκτίμηση ότι η πολύ ισχυρή τρέχουσα δημοσιονομική επίδοση θα μετριαστεί σταδιακά, αν και το χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται. Παράλληλα, αναγνωρίζεται πως οι βασικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανάπτυξη χρειάζονται χρόνο για να ολοκληρωθούν, ενώ η οικονομική μεγέθυνση αναμένεται να επιβραδυνθεί μετά την κορύφωση της απορρόφησης του RRF. Τα δυσμενή δημογραφικά προσθέτουν εμπόδια, ακόμη κι αν πολιτικές για την απασχόληση και τις δεξιότητες αποδώσουν. Παρά τη γρήγορη πτώση των τελευταίων ετών, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ προβλέπεται να παραμείνει από τους υψηλότερους στο σύστημα αξιολόγησης έως το τέλος της δεκαετίας.

Η αναβάθμιση της βαθμίδας Baa3 προϋποθέτει αυξανόμενη πιθανότητα το μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό δυναμικό να υπερβεί τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Ταχύτερη πρόοδος στην αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης ή μεγαλύτερη διαφοροποίηση της οικονομίας θα λειτουργούσαν ενισχυτικά, όπως και μειώσεις του χρέους αισθητά πάνω από το βασικό σενάριο, εφόσον θεωρηθούν διατηρήσιμες. Αντίθετα, αντιστροφή της πολιτικής πορείας των τελευταίων ετών ή ένδειξη ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν μεταφράζονται σε αναπτυξιακά και δημοσιονομικά οφέλη θα ασκούσαν καθοδική πίεση. Το ίδιο θα ίσχυε σε περίπτωση διαρκούς επιδείνωσης των δημοσιονομικών σε συνδυασμό με πισωγύρισμα στην υγεία των τραπεζών ή στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μια σοβαρή επιδείνωση του ευρωπαϊκού γεωπολιτικού περιβάλλοντος, με απτά σημάδια εξασθένησης της στήριξης από βασικούς συμμάχους, θα μπορούσε επίσης να επιβαρύνει προοπτικές και αξιολόγηση.





