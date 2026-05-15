Ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις: «Ανάσα» για τα νησιά της Ελλάδας με πάγωμα προστίμων και κυρώσεων – Ποιες περιοχές επωφελούνται από νομοσχέδιο

Ανάσα για ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις σε νησιά της Ελλάδας φέρνει η διάταξη του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για τα καρνάγια και τους ταρσανάδες, καθώς προβλέπει προσωρινή κάλυψη λειτουργίας και αναστολή προστίμων, χρηματικών κυρώσεων και σχετικών ποινικών διαδικασιών για εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν υφιστάμενες κατασκευές στον αιγιαλό ή σε λιμενικές ζώνες.

Οι πολλές ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις με τις οποίες βρίθουν τα ελληνικά νησιά και άλλες παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας μας αποκτούν χρόνο για να τακτοποιήσουν το ζήτημα της παραχώρησης χρήσης, χωρίς να απειλούνται άμεσα με διακοπή λειτουργίας λόγω διοικητικών εκκρεμοτήτων που συσσωρεύθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Το ίδιο το υπουργείο Ναυτιλίας έχει αναγνωρίσει σειρά χρόνιων ζητημάτων για την βιωσιμότητα του κλάδου που έχουν να κάνουν και με την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενώ αρμόδιες ενώσεις κάνουν λόγο για ανάγκη διάσωσης των καρνάγιων, βγάζοντάς τα από το «κόκκινο» και προειδοποιώντας ότι το κενό που δημιουργείται στην Ελλάδα από τη συρρίκνωσή τους το καλύπτουν γειτονικές και άλλες χώρες.

Η βιωσιμότητα των εν λόγων μικρών επιχειρήσεων δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και χωροταξική. Τα καρνάγια χρειάζονται πρόσβαση στη θάλασσα, χώρο στη χερσαία ζώνη λιμένα ή στον αιγιαλό, άδεια, παραχώρηση και δυνατότητα να λειτουργήσουν χωρίς να απειλούνται από πρόστιμα ή κυρώσεις.

Τι φέρνει το νομοσχέδιο

Σε αυτό ακριβώς απαντά η νέα ρύθμιση, η οποία αφορά καρνάγια και ταρσανάδες που λειτουργούν σε χώρους όπου υπάρχουν κατασκευές χωρίς άδεια ή καθ’ υπέρβαση άδειας, εφόσον οι κατασκευές αυτές είχαν γίνει έως τις 28.07.2011 και χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία μέσα σε έναν χρόνο από τη δημοσίευση του νόμου, μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η υποβολή της αίτησης θα λειτουργεί ως προσωρινή παραχώρηση χρήσης. Μέχρι να κριθεί η υπόθεση, η λειτουργία των υφιστάμενων καρνάγιων ή ταρσανάδων συνεχίζεται, ενώ αναστέλλονται η επιβολή και η είσπραξη χρηματικών κυρώσεων, καθώς και η δυνατότητα άσκησης σχετικής ποινικής δίωξης για ζητήματα που συνδέονται με την αυθαίρετη κατασκευή των έργων και τους όρους της παραχώρησης.

Ποιους αφορά η ρύθμιση

Στην πράξη, το μέτρο αφορά κυρίως περιοχές όπου η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα δεν είναι απλώς μια επαγγελματική χρήση, αλλά κομμάτι της τοπικής οικονομίας.

Στον πρώτο κύκλο ενδιαφέροντος βρίσκονται νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, όπου εξακολουθούν να καταγράφονται ενεργές μονάδες επισκευής, συντήρησης, ανέλκυσης, καθέλκυσης και φύλαξης μικρών σκαφών.

Στις Κυκλάδες, άμεσο ενδιαφέρον έχουν η Σύρος, η Πάρος και το Άνω Κουφονήσι. Η Σύρος έχει ειδικό βάρος, καθώς η ναυπηγοεπισκευή στην Ερμούπολη συνδέεται ιστορικά με την ανάπτυξη του νησιού και παραμένει ζωντανό πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας. Στην Πάρο και στο Άνω Κουφονήσι, το ενδιαφέρον συνδέεται περισσότερο με τη συντήρηση και επισκευή μικρών σκαφών, αλιευτικών και τουριστικών.

Στα Δωδεκάνησα, στον χάρτη μπαίνουν η Ρόδος, η Κάλυμνος, η Σύμη και η Πάτμος. Η Κάλυμνος και η Σύμη έχουν ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα, την αλιεία και τα επαγγελματικά σκάφη, ενώ η Ρόδος και η Πάτμος συνδέουν τη ναυπηγοεπισκευή και με τη μεγάλη πίεση που δημιουργεί ο θαλάσσιος τουρισμός. Για τα νησιά αυτά, η ύπαρξη κοντινής τεχνικής υποδομής μειώνει το κόστος και τον χρόνο μεταφοράς σκαφών σε μεγαλύτερα κέντρα.

Στον ευρύτερο χάρτη του ενδιαφέροντος μπαίνουν επίσης νησιωτικές περιοχές όπως η Χίος, η Λέσβος και η Θάσος.

Η αλλαγή έχει και χρηστική πλευρά για αλιείς, ιδιοκτήτες μικρών επαγγελματικών σκαφών, τουριστικά σκάφη και τοπικές επιχειρήσεις που στηρίζονται στη θάλασσα. Αν ένα καρνάγιο κλείσει ή βρεθεί σε αδυναμία λειτουργίας, η επισκευή ενός σκάφους μπορεί να απαιτήσει μετακίνηση σε άλλο νησί ή σε μεγαλύτερο λιμάνι, με πρόσθετο κόστος και καθυστέρηση.

Παράλληλα, η διάταξη διευρύνει τον ορισμό του καρνάγιου και του ταρσανά, καθώς δεν περιορίζει τη δραστηριότητα μόνο στα ξύλινα σκάφη. Προβλέπει ότι στον ίδιο χώρο μπορούν να ανελκύονται, να καθελκύονται, να επισκευάζονται, να συντηρούνται και να επιθεωρούνται στη ξηρά μικρά σκάφη κάθε τύπου, ανεξάρτητα από το υλικό κατασκευής τους.

Αυτό πρακτικά φέρνει τη ρύθμιση πιο κοντά στη σημερινή πραγματικότητα των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν ζουν πλέον μόνο από τα παραδοσιακά ξύλινα καΐκια, αλλά εξυπηρετούν και πολυεστερικά ή μεταλλικά σκάφη, τουριστικά, αλιευτικά και επαγγελματικά. Για τα νησιά, αυτή είναι η ουσιαστική αλλαγή. Η διάταξη δεν διασώζει μόνο ένα στοιχείο ναυτικής παράδοσης, αλλά κρατά ανοιχτή μια τεχνική υποδομή που χρειάζεται καθημερινά η τοπική οικονομία.