Απασχόληση με χαμηλή παραγωγικότητα στην Ελλάδα: Στο εμπόριο οι περισσότεροι εργαζόμενοι, στις τράπεζες οι υψηλότεροι μισθοί

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2000 – 2024 βρέθηκε στο επίκεντρο της νέας έρευνας του ΣΕΒ για τον ΙΟΒΕ. Σήμερα η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις στο 54% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ ανά ώρα εργασίας στο 43%.

Παρά την ανάκαμψη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας το 2024 παραμένει περίπου στο επίπεδο του 2000, σε αποπληθωρισμένους όρους, ενώ η απόσταση από τον μέσο όρο της ΕΕ έχει διευρυνθεί. Η μελέτη του ΣΕΒ αποτυπώνει επίσης την αύξηση της απασχόλησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την περίοδο 2000-2024, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 22% σε σταθερές τιμές. Η αύξηση δεν προήλθε από βελτίωση της παραγωγικότητας, αλλά κυρίως από την αύξηση της απασχόλησης, καθώς το ποσοστό των εργαζομένων στον πληθυσμό αυξήθηκε κατά 26%.

Η ενίσχυση της παραγωγικότητας έχει θετική επίδραση στους μισθούς και η αύξηση της παραγωγικότητας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για τη βιώσιμη αύξησή τους, σύμφωνα με τον ΣΕΒ.

Που δουλεύουν οι Έλληνες και που αμείβονται καλύτερα

Οι κλάδοι με την υψηλότερη απασχόληση επιδεικνύουν σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα. Στο Εμπόριο (χονδρικό και λιανικό) απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού σε ποσοστό 17,1% και η παραγωγικότητα είναι στα 25.200 ευρώ, ενώ στα Καταλύματα και Εστίαση που απασχολείται το 14,2% η παραγωγικότητα είναι 20.400 ευρώ ανά εργαζόμενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Βιομηχανία απασχολείται το 9,5 του πληθυσμού, στις Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες το 1,6% και στις Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών το 2,4%.

Η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ κλάδων, ενώ σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ανά εργαζόμενο, ο Χρηματοπιστωτικός τομέας βρίσκεται στην κορυφή (157.300 ευρώ ανά εργαζόμενο), παρόλο που ένα αρκετά μικρό ποσοστό πληθυσμού απασχολείται σε αυτόν και ακολουθούν η Βιομηχανία με 62.900 ευρώ και ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών με 59.700 ευρώ.

Τα μεγέθη των επιχειρήσεων

Παρατηρείται σημαντική απόσταση παραγωγικότητας μεταξύ μεγάλων και μικρότερων επιχειρήσεων, ενώ όσο πιο μεγάλη η επιχείρηση, τόσο πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο τείνει να είναι η παραγωγικότητά της. Στην Ελλάδα, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δημιουργούν 14.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, οι μικρές 19.000 ευρώ, αυτές με 20-49 εργαζόμενους δημιουργούν 25.000 ευρώ, οι μεσαίες δημιουργούν 39.000 και οι Μεγάλες 72.000 ευρώ.

Οι κατηγορίες επιχειρήσεων που έχουν την μεγαλύτερη απόσταση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες υπολείπονται κατά 67% και οι μικρές επιχειρήσεις κατά 63%. Η Ελλάδα έχει μικρότερο ποσοστό μεγάλων επιχειρήσεων σε σχέση με την ΕΕ, ενώ έχει σημαντικά λιγότερες μεσαίες επιχειρήσεις καθώς αντιπροσωπεύουν το 0,5% έναντι 0,8% στην ΕΕ.

Κεντρικός παράγοντας που εξηγεί τη χαμηλή παραγωγικότητα είναι το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων και κεφαλαίου ανά εργαζόμενο. Η έλλειψη επενδύσεων σε εξοπλισμό, τεχνολογία και παραγωγικές υποδομές δεν βοηθούν τις επιχειρήσεις να αυξήσουν την αποδοτικότητα της εργασίας, όπως παρατηρεί η μελέτη του ΣΕΒ.