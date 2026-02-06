Συμβαίνει τώρα:
Νόμος Κατσέλη: «Ψαλίδι» στις μηνιαίες δόσεις των δανείων μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου – Αναλυτικά παραδείγματα

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο υπόλοιπο του κεφαλαίου, με μεγάλες αποκλίσεις στη μηνιαία καταβολή
Κώστας Αποστολόπουλος

Μικρότερες μηνιαίες καταβολές σε δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη για δάνεια κύριας κατοικίας φέρνει για τους δανειολήπτες η κρίση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Στην ιστορική διάσκεψη που δικαίωσε τους δανειολήπτες του Νόμου Κατσέλη κατά πλειοψηφία 35-12, επικράτησε η ερμηνεία ότι ο τόκος για την αποπληρωμή του δανείου δεν υπολογίζεται πάνω στο ανεξόφλητο κεφάλαιο της ρύθμισης, αλλά υπολογίζεται κάθε μήνα πάνω στο ποσό της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από το δικαστήριο.

Η παραπάνω «λεπτομέρεια», ωστόσο, οδηγεί σε μεγάλες αποκλίσεις στα τελικά ποσά που πρέπει να πληρώσει ο δανειολήπτης. Αν ο τόκος μπει πάνω στο υπόλοιπο του κεφαλαίου, ο πρώτος μήνας ξεκινά με υψηλή επιβάρυνση από τόκους και η δόση μεγαλώνει αισθητά. Αν, αντίθετα, ο τόκος μπει πάνω στη μηνιαία δόση, η επιτοκιακή επιβάρυνση υπολογίζεται σε πολύ μικρότερη βάση, άρα το πρόσθετο ποσό από τόκους γίνεται οριακό.

Παράδειγμα 1

(πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Υπόλοιπο άληκτου κεφαλαίου: 72.000ευρώ/20 έτη/240 μήνες

Επιτόκιο: 3,5%

Δόση επί άληκτου κεφαλαίου: 510 ευρώ (210 ευρώ τόκος/μήνα)

(μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Δόση με τόκο στη μηνιαία δόση: 300,88 ευρώ (0,88 ευρώ τόκος/μήνα)

Δηλαδή 209,12 ευρώ λιγότερα τον μήνα

Παράδειγμα 2

(πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Υπόλοιπο άληκτου κεφαλαίου: 144.000 ευρώ/20 έτη/240 μήνες

Επιτόκιο: 3,5%

Δόση επί άληκτου κεφαλαίου: 1.020 ευρώ (420 ευρώ τόκος/μήνα)

(μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Δόση με τόκο στη μηνιαία δόση: 601,75 ευρώ (1,75 ευρώ τόκος/μήνα)

Δηλαδή 418,25 ευρώ λιγότερα τον μήνα

Παράδειγμα 3

(πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Υπόλοιπο άληκτου κεφαλαίου: 60.000 ευρώ/20 έτη/240 μήνες

Επιτόκιο: 3,5%

Δόση επί άληκτου κεφαλαίου: 350 ευρώ

(μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Δόση με τόκο στη μηνιαία δόση: 250,73 ευρώ

Δηλαδή 99,27 ευρώ λιγότερα τον μήνα

Παράδειγμα 4

(πριν την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Υπόλοιπο άληκτου κεφαλαίου: 100.000 ευρώ/20 έτη/ 240 μήνες

Επιτόκιο: 5%

Δόση επί άληκτου κεφαλαίου: 833,33 ευρώ

(μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου):

Δόση με τόκο στη μηνιαία δόση: 417,53 ευρώ

Δηλαδή 415,80 ευρώ λιγότερα τον μήνα

