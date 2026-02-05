Ελλάδα

Κόκκινα δάνεια: Δικαίωση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη από τον Άρειο Πάγο – Στη μηνιαία δόση θα υπολογίζονται οι τόκοι

Η Ολομέλεια πήρε την απόφαση που αφορά 350.000 δανειολήπτες με ευρεία πλειοψηφία (35 υπέρ, 12 κατά), καθώς πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά
Χρήματα
EUROKINISSI / Φωτογραφία Τατιάνα Μπόλαρη

Δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά  από απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στη μηνιαία δόση των δανείων θα υπολογίζονται οι τόκοι και όχι με βάση το σύνολο του ποσού.

Υπέρ των δανειοληπτών για το θέμα των κόκκινων δανείων ψήφισαν 35 δικαστές του Αρείου Πάγου και 12 υπέρ των funds. Η απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες, καθώς πλέον οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται δραστικά, καθίστανται σχεδόν άτοκα.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μετά από διάσκεψη, έκρινε κατά πλειοψηφία (35 υπέρ – 12 κατά) ότι ο υπολογισμός του ανατοκισμού στα «κόκκινα» δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης  – όπως υποστήριζαν οι δανειολήπτες – και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, θέση που προέβαλαν οι τράπεζες και τα funds.

Η διάσκεψη της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου έγινε κεκλεισμένων των θυρών και υιοθέτησε την εισήγηση του αντιπροέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου Σωτήρη Πλαστήρα.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι εταιρείες διαχείρισης και τα funds υποστήριζαν τον υπολογισμό των τόκων επί του συνολικού ύψους της οφειλής, πρακτική που οδηγούσε σε σημαντική επιβάρυνση των δανειοληπτών.

Πλέον, αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης, προκειμένου να δημοσιοποιηθεί το πλήρες σκεπτικό των ανώτατων δικαστών.

Το θέμα εισήχθη προς εξέταση στην Ολομέλεια κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, το οποίο ζητούσε να διευκρινιστεί αν το επιτόκιο υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού της οφειλής ή επί καθεμίας από τις μηνιαίες δόσεις.

Στη δίκη που διεξήχθη πριν από έναν χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2025, και η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη οι τόκοι να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Σχόλια
Ελλάδα
