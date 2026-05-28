Ο Θεοδωρικάκος καλεί τις επιχειρήσεις να μειώσουν τις τιμές σε βασικά προϊόντα, με μια «εθνική κοινωνική συμφωνία»

Για την ανάγκη «εθνικής κοινωνικής συμφωνίας» με στόχο τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα μίλησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

Όπως είπε, χρειάζεται μια εθνική κοινωνική συμφωνία και να αναλάβουν την ευθύνη τους οι δυνάμεις της επιχειρηματικότητας, η βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, μειώνοντας τις τιμές σε μια σειρά προϊόντα.

Όπως τόνισε, η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το δικό της χέρι, με ελέγχους και παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, σημειώνοντας όμως ότι σε μια ελεύθερη οικονομία οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλάβουν και τη δική τους ευθύνη απέναντι στην κοινωνία.

«Δεν λέει κανείς να μην κερδίζουν οι επιχειρήσεις, γιατί προφανώς οι επιχειρήσεις πηγαίνουν μπροστά όταν έχουν κέρδος. Αλλά μπορούν να κρατήσουν ισορροπίες και να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον, είπε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει το κόστος ενέργειας, μεταφορών και τελικά τις τιμές στην αγορά. «Είναι αναπόφευκτο αυτό να περνάει στην αγορά και να αυξάνει τον πληθωρισμό. Και μάλιστα σε μικρές αγορές, σαν τη δική μας, με πολύ μεγαλύτερο τρόπο», υπογράμμισε, εξηγώντας πως γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ, στη βιομηχανία τροφίμων και στα καύσιμα.



Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εργάζεται για να διευρύνει περαιτέρω την κοινωνική της βάση, σε μια πλατφόρμα προόδου και

ασφάλειας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, σε αντίθεση με την αντιπολίτευση. Πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Το σχέδιο μας για την Ελλάδα του 2030

έχει στόχο μια οικονομία πιο παραγωγική, που θα δίνει καλύτερους μισθούς σε όλους τους Έλληνες» και «μια πατρίδα ισχυρή, ασφαλή και αξιοσέβαστη στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο», με μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος,

κατέληξε.