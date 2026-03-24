ΟΔΔΗΧ: Στο 2,16% το επιτόκιο των εξάμηνων έντοκων γραμματίων

Με αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η διάθεση της νέας σειράς έντοκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας του ελληνικού Δημοσίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα (24.3.2026) ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, του ΟΔΔΗΧ ύψους 400 εκατ. ευρώ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,16% από 1,84% που είχε διαμορφωθεί στην προηγούμενη δημοπρασία. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,127 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό (των 400 εκατ. ευρώ) κατά 2,82 φορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.