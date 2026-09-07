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Μακρο-οικονομία

Οι εξαγωγές σημείωσαν «άλμα» κατά 14,9% το πρώτο επτάμηνο

H αντίστοιχη αξία για τις εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή βρίσκεται στο 6,9%
Products shipping cargo goods with Greece flag for import export business from Port of Piraeus Greece country
Φωτογραφία iStock
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Οι ελληνικές εξαγωγές συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλούς ρυθμούς σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο σημείωσαν άνοδο κατά 14,9% (32,76 δισ. ευρώ) ενώ από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο η αύξηση ανήλθε στο 15,9%.

H αντίστοιχη αξία για τις εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, παρουσίασε αύξηση κατά 1,518 δισ. δηλαδή 6,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1,481 δισ. ευρώ, δηλαδή 6,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Σχετικά με τις εισαγωγές, η συνολική αξία τους κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ανήλθε σε 51,898 δισ. ευρώ έναντι 48,399 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση7,2%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 725,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 788,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,0%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025.

Από τα στοιχεία του Ιουλίου της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 3,109 δισ. ευρώ, έναντι 3,013 δισ. τον ίδιο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,2%.

Στο σκέλος των εξαγωγών, η συνολική αξία τους ανήλθε στο ποσό των 5,073 δισ., έναντι 4,379 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2025 καταγράφοντας «άλμα» 15,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον φετινό Ιούλιο ανήλθε στα 8,182 δισ. έναντι 7,392 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2025 παρουσιάζοντας αύξηση 10,7%.

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Μακρο-οικονομία
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