Οι εξαγωγές σημείωσαν «άλμα» κατά 14,9% το πρώτο επτάμηνο

Οι ελληνικές εξαγωγές συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλούς ρυθμούς σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο σημείωσαν άνοδο κατά 14,9% (32,76 δισ. ευρώ) ενώ από τον Ιούνιο έως τον Ιούλιο η αύξηση ανήλθε στο 15,9%.

H αντίστοιχη αξία για τις εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ, παρουσίασε αύξηση κατά 1,518 δισ. δηλαδή 6,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1,481 δισ. ευρώ, δηλαδή 6,7%, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

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Σχετικά με τις εισαγωγές, η συνολική αξία τους κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 ανήλθε σε 51,898 δισ. ευρώ έναντι 48,399 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση7,2%.