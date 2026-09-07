Ελλάδα

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη κοντά στην Εγνατία: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή μίας ομάδας πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα
Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη κοντά στην Εγνατία
Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη κοντά στην Εγνατία / evrosnews.gr
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση πλησίον του 612ου χιλιομέτρου της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, το μεσημέρι της Δευτέρας (07.09.2026).

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην Αλεξανδρούπολη κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή μίας ομάδας πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρέχουν υποστήριξη και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.

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