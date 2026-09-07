Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη κοντά στην Εγνατία: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση πλησίον του 612ου χιλιομέτρου της Εγνατίας Οδού, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, το μεσημέρι της Δευτέρας (07.09.2026).

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς στην Αλεξανδρούπολη κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή μίας ομάδας πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν από αέρος τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων παρέχουν υποστήριξη και υδροφόρες των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση πλησίον του 612ου χλμ. Εγνατίας Οδού στην Αλεξανδρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου.