Θεοδωρικάκος: Αξιοπιστία και εμβέλεια στις κοινωνικές ομάδες, τα χαρακτηριστικά των παροχών

«Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε ένα αναλυτικό και κοστολογημένο σχέδιο για το πώς θα διασφαλίσουμε ως χώρα μια πορεία σταθερότητας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, η οποία θα αφορά κάθε πολίτη», υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε σπό τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας στο OPEN και στο Action24 ο Τάκης Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στα δύο σημαντικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού της κυβέρνησης για τα μέτρα.

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«Όλοι οι Έλληνες γνωρίζουν ότι αν είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτά που λέει θα γίνουν πράξη, διότι ό,τι υπόσχεται το πράττει. Είναι απολύτως δεσμευτικά και εφόσον έχουμε την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, θα πραγματοποιηθούν. Δεν είναι προεκλογικά λόγια που θα ξεχαστούν, ούτε λαγοί με πετραχήλια», ανέφερε για το πρώτο χαρακτηριστικό.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό, όπως σχολίασε είναι ότι τα μέτρα αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες: τους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, τους οικογενειάρχες, τους νέους ανθρώπους καθώς και τους συνταξιούχους.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στα μέτρα για τους επαγγελματίες, όπως η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, πρώτα στην περιφέρεια και στη συνέχεια στην Αττική, καθώς και στη -μικρή- μείωση της προκαταβολής φόρου. Εξαιρετικής σημασίας χαρακτήρισε την απόφαση να μην πληρώνουν φόρο οι αγρότες με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, καθώς και τα μέτρα για τους τρίτεκνους.

«Πρόκειται για μέτρα που συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα. Χωρίς ισχυρή πρωτογενή παραγωγή δεν μπορούμε να πορευόμαστε με βεβαιότητα μπροστά. Το θετικό πλεόνασμα της ανάπτυξης επιστρέφει στην κοινωνία», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Υπενθύμισε ότι πριν από 15 χρόνια η χώρα χρεοκόπησε, οι μισθοί και οι συντάξεις κόπηκαν στη μέση και το 2019 ήρθε η ΝΔ και ξεκίνησε μια πολιτική μείωσης της φορολογίας, ενίσχυσης του εισοδήματος και μείωσης της ανεργίας. Σήμερα, όπως τόνισε, η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Ιταλία, η Γαλλία και η Μ. Βρετανία.

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Σχετικά με «το μέτρο του κοινού κλειστού λογαριασμού στην τράπεζα ανέφερε ότι η οικογένεια που έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύσει για το παιδί της μπορεί να δημιουργήσει ένα κεφάλαιο και στα 18 του χρόνια το παιδί θα έχει ένα απόθεμα για να ξεκινήσει τη ζωή του.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης προειδοποίησε πως υπάρχουν μεγάλες πιέσεις σε όλο τον κόσμο, επομένως και στην Ελλάδα, οι οποίες μπορεί να ενταθούν το επόμενο διάστημα. «Γίνονται δύο πόλεμοι στη γειτονιά μας, η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου εκτοξεύεται και μπορεί να ξεπεράσει τα υψηλότερα επίπεδα που έχει σημειώσει στο παρελθόν. Είναι αδύνατο να μην υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις», όπως τόνισε.

«Έχουμε κάνει μεγάλες παρεμβάσεις, τις οποίες δεν έχει κάνει άλλη κυβέρνηση. Επιβάλαμε πλαφόν στα κέρδη, μπήκαν πολύ αυστηρά πρόστιμα μέσα από ελέγχους και κάναμε μια ουσιαστική συμφωνία με τους φορείς της επιχειρηματικότητας για πάγωμα των τιμών το καλοκαίρι. Η συμφωνία τηρήθηκε. Είχαμε -2,3% πληθωρισμό τροφίμων τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 0,2%, ενώ έχει ξεκινήσει και η πρωτοβουλία με τις μειώσεις τιμών σε 1.740 κωδικούς βασικών προϊόντων για κάθε ελληνικό νοικοκυριό», επισήμανε τονίζοντας ότι ζήτησε από τους επιχειρηματίες να μειώσουν το μεσοσταθμικό κέρδος τους και να σεβαστούν το γεγονός ότι περνάμε μια δύσκολη περίοδο αναφερόμενος ειδικότερα στην εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών.