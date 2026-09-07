Μυτιληναίος στο Bloomberg: Η κατάσταση στην αγορά LNG γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη

Την εκτίμηση του ότι τα πράγματα στην Ευρώπη θα δυσκολέψουν τον επερχόμενο χειμώνα σε ενεργειακό επίπεδο, εξέφρασε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen.

Ο ισχυρός άνδρας της Metlen δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση είτε στη Μέση Ανατολή είτε στον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα ο Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έχουν εκτοξευτεί.

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Όπως ανέφερε, η κατάσταση στην αγορά LNG γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη, θυμίζοντας την περίοδο των τελών του 2022 και των αρχών του 2023, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έχουν ήδη εκτοξευθεί.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στάθηκε στην αγορά γαλλίου και επισήμανε ότι το βασικό στρατηγικό πλεονέκτημα της Metlen είναι το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, στοιχείο που επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρεί ισχυρή ανταγωνιστική θέση έναντι της Κίνας ακόμη και σε περίπτωση που η τελευταία επανέλθει δυναμικά στην αγορά γαλλίου.

Δήλωσε ότι το γάλλιο αποτελεί μια παγκόσμια αγορά περίπου 1.000 τόνων ετησίως, με την Κίνα να ελέγχει σχεδόν το σύνολο της παραγωγής, ενώ σε συνέχεια των περιορισμών που επέβαλε το Πεκίνο το 2023, σημαντική ποσότητα του μετάλλου αποσύρθηκε από τη διεθνή αγορά, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο των τιμών.

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Σχολιάζοντας το ευρύτερο πλαίσιο στήριξης των κρίσιμων πρώτων υλών, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμες να υποστηρίξουν αντίστοιχες επενδύσεις, ενώ η ευρωπαϊκή προσέγγιση παραμένει πιο σύνθετη, ενώ σημείωσε ότιη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει το γάλλιο στον κατάλογο των 34 κρίσιμων πρώτων υλών, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για τους ημιαγωγούς, την άμυνα και την ενεργειακή μετάβαση.

Παράλληλα, τόνισε ότι απαιτούνται πιο ουσιαστικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες σε στρατηγικές πρώτες ύλες.