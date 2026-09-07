Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Μυτιληναίος στο Bloomberg: Η κατάσταση στην αγορά LNG γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη

Ο επικεφαλής της Metlen επισήμανε πως η εταιρεία του στέκεται ανταγωνιστικά απέναντι στην Κίνα στην αγορά γαλλίου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Την εκτίμηση του ότι τα πράγματα στην Ευρώπη θα δυσκολέψουν τον επερχόμενο χειμώνα σε ενεργειακό επίπεδο, εξέφρασε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen.

Ο ισχυρός άνδρας της Metlen δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg ότι η Ευρώπη ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα δύσκολο χειμώνα, εάν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση είτε στη Μέση Ανατολή είτε στον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα ο Ευάγγελος Μυτιληναίος τόνισε ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έχουν εκτοξευτεί.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση στην αγορά LNG γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη, θυμίζοντας την περίοδο των τελών του 2022 και των αρχών του 2023, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη έχουν ήδη εκτοξευθεί.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στάθηκε στην αγορά γαλλίου και επισήμανε ότι το βασικό στρατηγικό πλεονέκτημα της Metlen είναι το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής, στοιχείο που επιτρέπει στην εταιρεία να διατηρεί ισχυρή ανταγωνιστική θέση έναντι της Κίνας ακόμη και σε περίπτωση που η τελευταία επανέλθει δυναμικά στην αγορά γαλλίου.

bloomberg em

Δήλωσε ότι το γάλλιο αποτελεί μια παγκόσμια αγορά περίπου 1.000 τόνων ετησίως, με την Κίνα να ελέγχει σχεδόν το σύνολο της παραγωγής, ενώ σε συνέχεια των περιορισμών που επέβαλε το Πεκίνο το 2023, σημαντική ποσότητα του μετάλλου αποσύρθηκε από τη διεθνή αγορά, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο των τιμών.

Σχολιάζοντας το ευρύτερο πλαίσιο στήριξης των κρίσιμων πρώτων υλών, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμες να υποστηρίξουν αντίστοιχες επενδύσεις, ενώ η ευρωπαϊκή προσέγγιση παραμένει πιο σύνθετη, ενώ σημείωσε ότιη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει το γάλλιο στον κατάλογο των 34 κρίσιμων πρώτων υλών, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για τους ημιαγωγούς, την άμυνα και την ενεργειακή μετάβαση.

Παράλληλα, τόνισε ότι απαιτούνται πιο ουσιαστικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγικής βάσης και τη μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες σε στρατηγικές πρώτες ύλες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
424
260
179
173
156
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Νέα εποχή για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Η μεταρρύθμιση του Κυριάκου Πιερρακάκη στα τεκμήρια και η επιβράβευση των συνεπών
Περισσότεροι από 155.000 επαγγελματίες ωφελούνται από το κορυφαίο μέτρο της ΔΕΘ – Η μελέτη της ομάδας του υπουργού και η αποκατάσταση στρεβλώσεων και αδικιών
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης 41
Newsit logo
Newsit logo