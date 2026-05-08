Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 25% το α’ τρίμηνο του 2026 και ξεπέρασαν τα 12,5 εκατ.

Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 986,5 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2026 ή κατά 25% και έφτασαν στα 4,94 δισ. ευρώ έναντι 3,95 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2025, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εξαγωγές δείχνουν αύξηση κατά 25% σε σχέση με την αντίστοιχή περσινή περίοδο. Οι εισαγωγές τον Μάρτιο του 2026 διαμορφώθηκαν σε 7,150 δισ. έναντι 7,134, δισ.. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 0,2%. Παράλληλα, το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε σε 2,210,6 εκατ. έναντι 3,180,8 εκατ. τον Μάρτιο του 2025, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 30,5%.

Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει στην εξομάλυνση της επιδείνωσης που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2026, όταν οι εξαγωγές κατέγραψαν ήπια μείωση και διαμορφώθηκαν στα 3,9 δισ. έναντι 4,06 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο του 2026 ανήλθαν σε 6,711,7 εκατ. έναντι 6,509,4 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,1%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε στα 2,791,8 εκατ. από 2,442,9 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2025, καταγράφοντας επιδείνωση κατά 348,9 εκατ.

Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή, τον Μάρτιο του 2025, παρατηρείται μια «γιγάντια» αύξηση των αποστολών προς τις χώρες της ΕΕ (26,5%) και προς τις Τρίτες Χώρες (22,8%). Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή η εικόνα παραμένει η ίδια για τις εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ (17,9%), αντιστρέφεται όμως για τις εξαγωγές προς τις Τρίτες Χώρες, όπου μειώνονται με ρυθμό (-3%), σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Σχετικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυτό αυξήθηκε κατά μία μονάδα περίπου και άγγιξε το 58,2% έναντι 57,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα το 2025. Αντιστρόφως ανάλογη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 41,8% έναντι 42,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 69,2% και των Τρίτων Χωρών στο 30,8%.

Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2026, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, αυξήθηκε προς τις χώρες της ΕΕ (8,7%) ενώ προς τις Τρίτες Χώρες υποχώρησε κατά -4,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η εικόνα δεν αλλάζει, οι εξαγωγές αυξήθηκαν προς τις χώρες της ΕΕ (6,3%), ενώ μειώθηκαν προς τις Τρίτες Χώρες (-4,8%).

Η πορεία ανά κλάδο

Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον Μάρτιο του 2026 καταγράφονται ανοδικές τάσεις σε 7 από τους 10 κυριότερους κλάδους προϊόντων.

Ποσοστιαία άνοδος καταγράφεται στις κατηγορίες Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (93,2%), Τρόφιμα (16,2%), Χημικά (15,5%), Διάφορα Βιομηχανικά (10,2%), Πρώτες Ύλες (25,3%), Ποτά & Καπνός (12,6%) και στις χαμηλές σε αξία εξαγωγές των Εμπιστευτικών Προϊόντων (125,9%).

Αντίθετα, μειωμένες είναι οι εξαγωγές, της κατηγορίας, των Βιομηχανιών (-4,5%) και των Λαδιών (-3,2%), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους. Στα ίδια επίπεδα διατηρήθηκαν οι εξαγωγές των Μηχανημάτων (0,2%).

Εξετάζοντας το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, άνοδο καταγράφουν οι εξαγωγές των 6 από τις 10 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (7,9%), Τρόφιμα (9,4%), Χημικά (1,6%), Διάφορα Βιομηχανικά (1,4%), Πρώτες Ύλες (10,8%) και των χαμηλών σε αξία εξαγωγών Εμπιστευτικών Προϊόντων (13,2%), σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.