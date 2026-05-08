Μειώθηκε κατά 30,5% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Μάρτιο

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.939,8 εκατ. ευρώ έναντι 3.953,3 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2025
Μείωση της τάξης του 30,5% σημειώθηκε στο έλλειμα για το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας τον Μάρτιο εφέτος, λόγω της σημαντικής ανόδου της αξίας που έφεραν οι εξαγωγές (25%) και της περιορισμένης εκείνης των εισαγωγών (0,2%).

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το εμπορικό ισοζύγιο , που καλύπτουν τις εξαγωγές και τις εισαγωγές, προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία:

  • Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Μάρτιο του 2026 ανήλθε στο ποσό των 7,150 δισ ευρώ έναντι 7,134 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 0,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 345,2 εκατ. ευρώ ή 6,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 305,8 εκατ. ευρώ ή 5,5%)
  • Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.939 δισ,. ευρώ έναντι 3.953 δισ,. ευρώ τον Μάρτιο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 25% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 342,2 εκατ. ευρώ ή 10,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 346,4 εκατ. ευρώ ή 10,7%).
  • Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.210 δισ,. ευρώ έναντι 3.180 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 30,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 3 εκατ. ευρώ ή 0,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 40,6 εκατ. ευρώ ή 1,8%)
  • Το α’ τρίμηνο του 2026, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 20.370 δισ. ευρώ έναντι 20.602 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 1,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 384,1 εκατ. ευρώ ή 2,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 323,8 εκατ. ευρώ ή 2,1%)
  • Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 12.517 δισ.. ευρώ έναντι 12.141,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε αύξηση κατά 230,1 εκατ. ευρώ ή 2,5%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 212,5 εκατ. ευρώ ή 2,3%).
  • Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 7.852,7 εκατ. ευρώ έναντι 8.460,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 7,2% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 154,0 εκατ. ευρώ ή 2,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 111,3 εκατ. ευρώ ή 1,7%).
