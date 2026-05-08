Πιερρακάκης: Ενίσχυση 300 ευρώ και για χήρες άνω των 60 ετών φέρνει το νέο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης προανήγγειλε ειδική ενίσχυση 300 ευρώ και για χήρες άνω των 60 ετών, επεκτείνοντας το μέτρο που είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ο πρωθυπουργός.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε για το νομοσχέδιο με τα μέτρα της κυβέρνησης που τίθεται σε διαβούλευση την επόμενη εβδομάδα στο 2ο Οικονομικό Συνέδριοτης Ημερησίας: «Ο κόσμος σε μετάβαση: Η Ελλάδα, η νέα γεωοικονομία και η επόμενη μέρα των επενδύσεων».

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή σημείωσε ότι η ευαλωτότητα ολόκληρου του πλέγματος ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής καταδείχτηκε στον μέγιστο βαθμό τονίζοντας ότι τα ασφάλιστρα κινδύνου δεν θα υποχωρήσουν εύκολα. «Οι εφοδιαστικές αλυσίδες θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψουν στις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» τους. Οι επενδυτές δεν είναι «λωτοφάγοι» για να ξεχάσουν σε ένα βράδυ τις άγρυπνες νύχτες των τελευταίων μηνών. Κι αν κάτι θα μείνει για να θυμόμαστε είναι η επιστροφή της γεωγραφίας. Στην εποχή που τα δεδομένα και η πληροφορία τρέχουν με την ταχύτητα του φωτός, η γεωγραφία παραμένει μια πείσμονα δύναμη η οποία δεσπόζει πάνω από τα ανθρώπινα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Πρόσθεσε ότι οι στρατηγικά κρίσιμες περιοχές και τα κάθε λογής «Στενά» εξακολουθούν να ορίζουν την οικονομία και την γεωπολιτική στον κόσμο. Επομένως, για όλους αυτούς τους λόγους, οι τιμές της ενέργειας δεν αναμένεται να επιστρέψουν άμεσα στα ακριβώς προ κρίσης επίπεδα και η οικονομική ανάπτυξη δεν θα ξεκινήσει να καλπάζει μέσα σε ένα 24ωρο.



Ανέφερε επίσης, μεταξύ άλλων, ότι ακόμα και στο «καλό σενάριο» της ταχείας αποκλιμάκωσης της κρίσης, η οικονομία θα συνεχίσει να κινείται για ένα διάστημα σε συνθήκες επιφυλακής. «Οι χώρες θα χρειαστούν ολόκληρο το δεύτερο μισό του 2026 για να αποκαταστήσουν τις υστερήσεις και τις αρρυθμίες που εμφανίστηκαν στο πρώτο μισό. Τώρα είναι λοιπόν η ώρα να δούμε τις ευκαιρίες οι οποίες ενθυλακώνονται μέσα στην κρίση. Υπάρχει άλλωστε και η γνωστή φράση που λέει ότι: δεν πρέπει να αφήνεις ποτέ μια σοβαρή κρίση να πάει χαμένη».



Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης σημείωσε: «Το πρόσφατο σύνολο μέτρων (πρώτο και δεύτερο πακέτο) συνολικού ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ στοχεύει στην υποστήριξη εκείνων των πολιτών που την χρειάζονται περισσότερο.



Πρόκειται για παρεμβάσεις με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα.

Πρώτον, μέτρα για τα παιδιά και την οικογένεια. Θεσπίζεται η ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

. Διευρύνονται οι δικαιούχοι της ετήσιας επιστροφής ενοικίου, ενώ θεσπίζεται επιστροφή δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους — γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές. Είναι άνθρωποι που κρατούν, εγώ θα πω, όρθιο το κοινωνικό κράτος. Παράλληλα, νομοθετείται η απαγόρευση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέτρο που θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Η κατοικία πρέπει να παραμένει προσιτή, ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους. Τρίτον, μέτρα για τους συνταξιούχους. Αυξάνεται τόσο ο αριθμός των δικαιούχων όσο και το ύψος της ενίσχυσης, η οποία από 250 ευρώ φτάνει στα 300 ευρώ.

Πρόσθεσε μια σημαντική κοινωνική παρέμβαση αναφέροντας χαρακτηριστικά «αποκαθιστούμε μια αδικία που αφορά τις χήρες. Από τη στιγμή που η μοναδική σύνταξη που έχουν είναι η σύνταξη χηρείας, θα λαμβάνουν την ενίσχυση των 300 ευρώ από τα 60 έτη και όχι από τα 65. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες που βρίσκονται σε δύσκολη θέση , με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και η Πολιτεία οφείλει να σταθεί δίπλα τους με ευαισθησία και δικαιοσύνη».

Στο ίδιο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται επίσης η ένταξη των νέων αγροτών στο τιμολόγιο ΓΕΑ, μειώνοντας το ενεργειακό τους κόστος, καθώς και η φορολόγηση των ηλεκτρονικών εταιρειών στοιχημάτων, από την οποία το Δημόσιο θα έχει σταθερά ετήσια έσοδα ύψους, όπως το υπολογίζουμε, 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πιερρακάκης έκανε επίσης λόγο για τις παρεμβάσεις αναφορικά με το ιδιωτικό χρέος, τη δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεων για οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τον Δεκέμβριο του 2023 και άλλες πρωτοβουλίες.

Το νομοσχέδιο με τα μέτρα της κυβέρνησης θα τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης την επόμενη εβδομάδα.