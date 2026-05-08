Πληθωρισμός: Εκτοξεύτηκε στο 5,4% τον Απρίλιο με καύσιμο το φυσικό αέριο

Έκρηξη στο 5,4% παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα (8.5.2026) η ΕΛΣΤΑΤ.

Η αύξηση του πληθωρισμού κατά 5,4% τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών.

Ενδεικτικό της έκρηξης τιμών είναι ότι στο φυσικό αέριο σημειώνεται αύξηση 39,5% τον Απρίλιο συγκριτικά με τον Μάρτιο, στο πετρέλαιο θέρμανσης η αύξηση είναι 18,1% ενώ στις μεταφορές επιβατών με αεροπλάνο καταγράφεται μηνιαία αύξηση 15,9%. Διψήφια αύξηση καταγράφει και η κατηγορία ξενοδοχείων με 10,2%.

Σε ετήσια βάση, το πετρέλαιο θέρμανσης τον Απρίλιο εκτοξεύθηκε στο +53,2%, το diesel στο +32,4% και άλλα καύσιμα στο 42,4%. Το φυσικό αέριο σημείωσε αύξηση 19,3% και στον ηλεκτρισμό οι τιμές αυξήθηκαν κατά 14%. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το καλάθι του πληθωρισμού, συνεχίζεται το ράλι σε βασικά τρόφιμα με ενδεικτική την αύξηση στο μοσχάρι κατά 19,2%, σε αρνί και κατσίκι 13,3%, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη 11,6%.

Ειδικότερα, έλαβε ώθηση από τις αυξήσεις των δεικτών κατά: