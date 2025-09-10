Οι τιμές φυσικού αερίου επηρεάζουν τους υπολογισμούς των πετρελαϊκών για τις έρευνες σε Πελοπόννησο – Κρήτη

Σε μια μη ευνοϊκή συγκυρία για την υπεράκτια παραγωγή φυσικού αερίου πρόκειται να λάβουν χώρα μέσα στις επόμενες ημέρες οι ανακοινώσεις για το διαγωνισμό υδρογονανθράκων, μετά την αποσφράγιση των προσφορών των πετρελαϊκών.

Η φημολογία θέλει την αμερικανική Chevron να μετουσιώνει το αρχικό της ενδιαφέρον για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης σε επίσημη συμμετοχή, μαζί με την HELLENiQ Energy. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος καταρχήν για την πλήρη εξερεύνηση υδρογονανθράκων της συγκεκριμένης περιοχής και σε δεύτερη φάση για ερευνητικές γεωτρήσεις των πετρελαϊκών, που θα καταδείξουν τα ακριβή επίπεδα των απολήψιμων αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο πρωθυπουργός έχει δώσει γραμμή να παραχθεί μόνο φυσικό αέριο στις συγκεκριμένες θαλάσσιες ζώνες και τα αντίστοιχα οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου και ΝΔ της Κρήτης. Ο λόγος είναι η γειτνίασή τους με τουριστικές περιοχές και ο φόβος για τυχόν πετρελαιοκηλίδες, όπως και οι λαϊκές αντιδράσεις που μοιραία θα προκαλούνταν.

Κατ΄ επέκταση, οι πετρελαϊκές θα πρέπει να κάνουν τους υπολογισμούς τους αποκλειστικά με βάση το φυσικό αέριο, κάτι που από μόνο του περιορίζει τη δυνητική κερδοφορία, αφού το πετρέλαιο είναι μακράν πιο επικερδές.



Η πραγματικότητα σήμερα στην αγορά του αερίου είναι ότι μετά από συναπτά έτη πολύ υψηλών διεθνών τιμών, έχουμε φτάσει σε μια σταθεροποίηση κοντά στα 31 ευρώ/MWh για το ευρωπαϊκό συμβόλαιο αναφοράς TTF. Μάλιστα, ήδη από φέτος και μέσα στα αμέσως επόμενα χρόνια μια πληθώρα νέων παραγωγικών σταθμών στις ΗΠΑ και αλλού, θα αυξήσουν ραγδαία την προσφορά, πιέζοντας ακόμα περισσότερο τις τιμές.

Αυτό αποτελεί καλή είδηση για τους απανταχού καταναλωτές, όμως συνιστά πρόβλημα για τις πετρελαϊκές. Ασφαλώς, οι εταιρείες λαμβάνουν υπόψη μια εκτίμηση για τις τιμές σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου προκειμένου να λάβουν τις αποφάσεις τους. Η διαφαινόμενη πτώση, όμως, δεν παύει να αποτελεί αντικίνητρο για νέες επενδύσεις στην υπεράκτια παραγωγή, η οποία είναι και πολύ δαπανηρή.

Ενδεχομένως η παραπάνω διαπίστωση να είναι ένας από τους λόγους που ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε στη ΔΕΘ πως η ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil στο οικόπεδο ΝΔ της Κρήτης οδηγείται σε νέα αναβολή. Αρχικά ήταν να γίνει το 2025, έπειτα μεταφέρθηκε για το 2026 και πλέον πάει για το 2027. Ως βασική αιτία ο κ. Σιάμισιης προέβαλε την έμφαση των Αμερικανών σε πιο ώριμα κοιτάσματα της Αν. Μεσογείου, τα οποία απαιτούν λιγότερο χρόνο ανάπτυξης.

Κατ’ επέκταση, σε πρώτη φάση η κυβέρνηση αναμένεται να δρέψει τους καρπούς της συμμετοχής των Αμερικανών σε γεωπολιτικούς όρους. Η σημασία της παρουσίας τους είναι προφανής σε ό,τι αφορά την ΑΟΖ εν μέσω των τουρκικών βλέψεων στην περιοχή. Όμως, σε ενεργειακούς όρους τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα και δεν εξαρτώνται τόσο από τη βούληση της Αθήνα, αλλά από τον γεωλογικό και οικονομικό παράγοντα.

Κεντρικό ζητούμενο για την ελληνική κυβέρνηση είναι κάποια από όλες τις εταιρείες να κάνει κάποια στιγμή μια πρώτη γεώτρηση, ώστε να διαπιστωθούν τα επίπεδα των αποθεμάτων και οι δυνατότητες ολόκληρης της γεωλογικής περιοχής που περιλαμβάνει το σύνολο των οικοπέδων. Εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν στη συνέχεια να ενθαρρυνθούν και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες να προχωρήσουν, έχοντας μια παραπάνω σιγουριά.