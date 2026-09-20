Πετρέλαιο θέρμανσης 1,75 λεπτά το λίτρο και επιδοτήσεις στα καύσιμα – Αύριο όλα τα μέτρα

Κάτω από τα 1,75 λεπτά το λίτρο πετρελαίου θέρμανσης υπόσχεται από τις 15 Οκτωβρίου σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης με τα αρμόδια υπουργεία να σχεδιάζουν τις επόμενές τους παρεμβάσεις.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται τα αποκαλυπτήρια και η εφαρμογή του νέου πακέτου ενεργειακών μέτρων στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με κύριο στόχο των παρεμβάσεων τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 λεπτά το λίτρο, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζεται οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης καθώς και η παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.

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Η νέα δέσμη μέτρων στήριξης αναμένεται να εφαρμοστεί με επαναφορά του πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αγορά πετρελαιοειδών, την ώρα που εντείνονται οι διεργασίες σε επίπεδο κορυφής στην ΕΕ με στόχο να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία στις χώρες μέλη για τη μείωση του ΕΦΚ κατανάλωσης στα καύσιμα.

Σημειώνεται ότι, εν μέσω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σαουδική Αραβία τροφοδοτεί με πετρέλαιο την παγκόσμια αγορά, η νέα επίθεση των Χούθι, που προκάλεσε την καταστροφή σημαντικού μέρους του αγωγού μεταφοράς πετρελαίου από την Σαουδική Αραβία στην Ερυθρά Θάλασσα, πυροδότησε νέα αστάθεια με τις τιμές του πετρελαίου Brent να εκτοξεύονται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσουν σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, 105 δολάρια, την Παρασκευή.

Τα μέτρα στήριξης

Τα ενεργειακά μέτρα στήριξης αφορούν στα εξής: