Στουρνάρας για διπλή αναβάθμιση: Πολλοί στο παρελθόν προέβλεπαν ότι η Ελλάδα δεν θα τα κατάφερνε – Τι λέει για ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) οφείλει να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους ανόδου του πληθωρισμού, αλλά δεν πρέπει να ενεργήσει βιαστικά, σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, που σχολιάζει μεταξύ άλλων στο Bloomberg και την διπλή αναβάθμιση της οικονομίας από Moody’s και Scope.

Όπως είπε ο Γιάννης Στουρνάρας για την αναβάθμιση, «οι καλές πολιτικές μπορούν να αλλάξουν τα πάντα», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν διαρθρωτικοί περιορισμοί που να μην μπορούν να αντιμετωπιστούν».

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Τόνισε δε ότι «πολλοί στο παρελθόν είχαν προβλέψει ότι η Ελλάδα δεν θα τα κατάφερνε». Ωστόσο, τώρα η χώρα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη, σημειώνεται ταχεία μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ και υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις, αν και απαιτούνται περισσότερες, όπως ανέφερε.

Μιλώντας στο Δουβλίνο, στο περιθώριο συνάντησης υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών, τόνισε ότι αυτό αποτελεί επίσης «ένα ενθαρρυντικό συμπέρασμα για πολλές χώρες σήμερα… Αλλά φυσικά απαιτείται πολιτική βούληση και κυβερνήσεις που κατανοούν τα σημαντικά ζητήματα».

Τι είπε για τις αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ

Σχετικά με την ΕΚΤ, ο διοικητής της ΤτΕ σχολίασε ότι αν και αποτελεί «καλή είδηση» το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν παρατηρούνται επιδράσεις «δεύτερου γύρου» (π.χ. μέσω των μισθών), δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι η κατάσταση αυτή θα διατηρηθεί.

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«Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση», είπε μεταξύ άλλων εξηγώντας ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι οποίοι έχουν αυξήσει το κόστος δανεισμού δύο φορές από το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, συζητούν ποια επιπλέον μέτρα απαιτούνται για να επιστρέψει ο πληθωρισμός στο 2% από το τρέχον επίπεδο άνω του 3%.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η απροσδόκητα ισχυρή πορεία της οικονομίας της περιοχής τούς δίνει περιθώρια για περαιτέρω αυξήσεις. Άλλοι, ωστόσο, ανησυχούν ότι η ανάπτυξη δεν θα αντέξει περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Καθώς απομένει περισσότερο από ένας μήνας μέχρι την επόμενη απόφαση, ο κ. Στουρνάρας άφησε να εννοηθεί ότι δεν έχει καταλήξει ακόμη σε απόφαση και ότι οι διάφορες οικονομικές προβλέψεις που καταρτίζει η ΕΚΤ ενδέχεται να λειτουργήσουν ως οδηγός.

Καταλύτης ο πληθωρισμός

«Εάν υπάρξει έξαρση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο ή άνοδος του κόστους ενέργειας που θα μας οδηγήσει βαθιά στο δυσμενές σενάριο, δεν μπορεί να αποκλειστεί μια αύξηση τον Οκτώβριο», δήλωσε. «Αν όμως υπάρχει έστω και μικρή αμφιβολία, δεν θα κάνουμε τίποτα και θα περιμένουμε τον επόμενο γύρο προβλέψεων. Δεν υπάρχει λόγος βιασύνης», πρόσθεσε.

Οι αγορές κλίνουν προς την εκτίμηση ότι θα υπάρξει μια τρίτη αύξηση του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων κατά 25 μονάδες βάσης (ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας) τον επόμενο μήνα, φτάνοντας στο 2,75%. Στη συνέχεια, αναμένονται τουλάχιστον δύο ακόμη αυξήσεις προτού αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός, αν και οι οικονομολόγοι αμφιβάλλουν κατά πόσο η άσκηση πολιτικής θα απαιτήσει τέτοιο βαθμό σύσφιξης.

Ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι το περιβάλλον παραμένει ασταθές.

Ανθεκτικότητα και ανάπτυξη

«Εάν τα οικονομικά στοιχεία δείξουν ότι η ανθεκτικότητα δεν διατηρείται ή ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της δραστηριότητας επιβραδύνεται, θεωρώ ότι αυτό θα αποτελούσε λόγο για να μην προχωρήσουμε σε αύξηση, αλλά να κάνουμε μια παύση», δήλωσε. Επίσης, «αν υπάρξει συμφωνία στη Μέση Ανατολή, οι τιμές της ενέργειας θα μπορούσαν να υποχωρήσουν και πάλι πολύ γρήγορα».

Ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι η αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αυτή την εβδομάδα λειτουργεί θετικά και για την ΕΚΤ. «Η απόφαση της Fed για τα επιτόκια ήταν θετική για την αξιοπιστία της ίδιας αλλά και για την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν η Fed και το δολάριο», είπε.

Υπό έλεγχο η κρίση στα ομόλογα

Η συζήτηση για τα επόμενα βήματα της ΕΚΤ διεξάγεται εν μέσω ανόδου των αποδόσεων των ομολόγων στην ευρωζώνη, με έναν δείκτη κινδύνου για τη Γαλλία να ξεπερνά την Παρασκευή τη μία ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά εδώ και 14 χρόνια, καθώς εντείνεται η επιφυλακτικότητα των επενδυτών λόγω του μεγάλου δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας και της πολιτικής αβεβαιότητας.

Κατά την άποψη του κ. Στουρνάρα, η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, αν και πρόσθεσε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή της.

«Τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν έχουμε διαπιστώσει κάποια σοβαρή αναταραχή», ανέφερε. «Ελπίζω ότι οι κυβερνήσεις θα συνεχίσουν να έχουν επίγνωση της ανάγκης για δημοσιονομική σύνεση, δεδομένης της εμπειρίας μας από το παρελθόν με πολιτικές που δεν ήταν επαρκώς προσεκτικές», κατέληξε.