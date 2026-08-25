Παπασταύρου: Ανάπτυξη με κανόνες σε τουρισμό και ΑΠΕ – Τι αλλάζει

Τη στρατηγική του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον τουρισμό, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τις τιμές του ρεύματος, αλλά και τις επόμενες μεγάλες μεταρρυθμίσεις παρουσίασε ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στο Mega, ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στα νέα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμό και τις ΑΠΕ, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η ανάπτυξη να γίνεται με συγκεκριμένους κανόνες και με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες.

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Αναφερόμενος στα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον Τουρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για μια νέα προσέγγιση που θέτει συγκεκριμένα όρια στην ανάπτυξη.

Όπως σημείωσε, ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα και χρειάζεται παράλληλα προστασία και ενίσχυση.

Στο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ προβλέπονται, μεταξύ άλλων, περιοχές αποκλεισμού για την εγκατάσταση έργων.

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Που δεν θα εγκαθίστανται ΑΠΕ

Σύμφωνα με τον υπουργό, στόχος είναι να υπάρχουν σαφείς κανόνες για το πού μπορούν να αναπτυχθούν νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ.

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται να μην εγκαθίστανται ανεμογεννήτριες στην Αττική και στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, τίθενται περιορισμοί για εγκαταστάσεις σε ορεινές περιοχές άνω των 1.200 μέτρων, ενώ ειδικές προβλέψεις αφορούν μικρότερα νησιά.

Περιορισμοί τίθενται επίσης για φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura, δάση και δασικές εκτάσεις.

«Θέλουμε ανάπτυξη με κανόνες, με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Οι ΑΠΕ λειτουργούν ως «ανάχωμα» στις τιμές

Στο μέτωπο της ενέργειας, ο Σταύρος Παπασταύρου υποστήριξε ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη από τον Φεβρουάριο, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, μέχρι χθες η Ελλάδα βρισκόταν μεταξύ των 10 φθηνότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε πολλές ημέρες, όπως είπε, περισσότερο από 55%-60% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από τον ήλιο και τον άνεμο.

Η απάντηση στις τουρκικές αντιδράσεις

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκαν και οι αντιδράσεις της Τουρκίας για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ.

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι η Ελλάδα προασπίζει διαχρονικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τόσο μέσω του διαλόγου όσο και στην πράξη.

Όπως ανέφερε, η χώρα έχει προχωρήσει στον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, στη δημιουργία δύο Θαλάσσιων Πάρκων στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο, αλλά και στις σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης.

Παράλληλα, προχωρά η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από σχεδόν μισό αιώνα.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Τουρκίας για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, ο υπουργός υποστήριξε ότι οι σχετικές τουρκικές κινήσεις δεν παράγουν έννομο αποτέλεσμα.

Όπως είπε, τα πάρκα έχουν ανακοινωθεί σε περιοχές που, σύμφωνα με την ελληνική θέση, δεν ανήκουν στην Τουρκία.

Νερό και πολεοδομίες οι δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις

Κλείνοντας, ο Σταύρος Παπασταύρου παρουσίασε τις δύο βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους επόμενους μήνες.

Η πρώτη αφορά τη μεταρρύθμιση στον τομέα του νερού, με τον υπουργό να χαρακτηρίζει το νερό στρατηγικό εθνικό πόρο.

Όπως σημείωσε, η λειψυδρία αποτελεί πλέον πρόβλημα για πολλές ευρωπαϊκές χώρες και απαιτείται ταχεία εφαρμογή της μεταρρύθμισης που ψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι το σημερινό μοντέλο, με εκατοντάδες οργανισμούς να ασχολούνται με τη διαχείριση του νερού, είναι αναποτελεσματικό.

Η δεύτερη μεγάλη προτεραιότητα είναι η πολεοδομική μεταρρύθμιση, με στόχο τη δημιουργία ενός «gov.gr των πολεοδομιών».

Οι δύο αυτές μεταρρυθμίσεις, μαζί με την εξειδίκευση των μέτρων για τη ρήτρα, αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του ΥΠΕΝ για το επόμενο διάστημα.