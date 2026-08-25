Παπαθανάσης: 30 εκατ. ευρώ για δύο Κέντρα Αριστείας σε Ρομποτική και Νανοτεχνολογία

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, δύο σημαντικά ερευνητικά έργα εντάσσονται για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Τα έργα τα οποία εγκρίθηκαν έπειτα από απόφαση του Νίκου Παπαθανάση στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης «Teaming for Excellence» του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», είναι τα HERON και COPE-Nano.

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Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 30 εκατ. ευρώ, με 15 εκατ. ευρώ να αντιστοιχούν σε κάθε έργο.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και την εθνική συμμετοχή, ενώ οι αποφάσεις ένταξης αφορούν τη συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση που απαιτείται για τη συμμετοχή των δύο έργων στην ευρωπαϊκή δράση Teaming.

Στόχος είναι η δημιουργία και ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας στην Ελλάδα, με σύγχρονες ερευνητικές υποδομές, διεθνείς συνεργασίες και δυνατότητα προσέλκυσης υψηλού επιπέδου επιστημονικού προσωπικού.

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HERON: Κέντρο Αριστείας για τη Ρομποτική

Το έργο HERON έχει ως στόχο τη δημιουργία του πρώτου Κέντρου Αριστείας Ρομποτικής στην Ελλάδα, με έμφαση στην ανάπτυξη της ρομποτικής στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της βιομηχανικής καινοτομίας.

Υλοποιείται από το ΕΚ ΑΘΗΝΑ, το οποίο συντονίζει το έργο, με τη συμμετοχή του Ιταλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Καρλσρούης.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί σε τρεις βασικούς τομείς:

Ρομποτική για ασφάλεια και διάσωση

Ρομποτική εξωτερικού πεδίου, με εφαρμογές στη γεωργία, τη ναυτιλία, την εφοδιαστική και το διάστημα

Ρομποτική υγείας και κοινωνική ρομποτική

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία σύγχρονων εργαστηριακών υποδομών και Makerspace για την ανάπτυξη και δοκιμή ρομποτικών και μηχανοτρονικών συστημάτων.

Μέσω συνεργασιών με το ελληνικό οικοσύστημα ρομποτικής και τη βιομηχανία, το HERON φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βιώσιμο Κέντρο Αριστείας με οφέλη για την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

COPE-Nano: Στο επίκεντρο οι νανοτεχνολογίες

Το δεύτερο έργο, COPE-Nano, αφορά τη δημιουργία ενός αυτόνομου και βιώσιμου Κέντρου Αριστείας στους τομείς των Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών και των Νανοτεχνολογιών.

Το έργο αξιοποιεί το διεθνώς αναγνωρισμένο Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ, το οποίο συντονίζει τη δράση, με τη στήριξη των Πανεπιστημίων του Bordeaux και του Cambridge.

Στόχος του COPE-Nano είναι να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή έρευνα στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς των Οργανικών και Εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών και της Νανοτεχνολογίας.

Οι εφαρμογές εκτείνονται μεταξύ άλλων στα Προηγμένα Υλικά, την Ενέργεια, την Ηλεκτρονική, την Πληροφορική, τη Νανοϊατρική και την Αγροδιατροφή.

Τι είναι η δράση «Teaming for Excellence»

Η δράση «Teaming for Excellence» εντάσσεται στο υποπρόγραμμα «Spreading Excellence & Widening Participation» του «Ορίζοντα Ευρώπη».

Στόχος της είναι η δημιουργία νέων Κέντρων Αριστείας ή η αναβάθμιση υφιστάμενων ερευνητικών δομών σε χώρες διεύρυνσης, μέσω συνεργασιών με κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς άλλων κρατών-μελών ή συνδεδεμένων χωρών.

Τα Κέντρα Αριστείας αναμένεται να λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ευρύτερη αναβάθμιση των συστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας.

Παράλληλα, τα έργα δίνουν τη δυνατότητα αναβάθμισης ερευνητικών υποδομών και προσέλκυσης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα.

Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορεί να καλύπτει έως και το 50% του κόστους των έργων, ενώ η εθνική συγχρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην ευρωπαϊκή δράση.

Η διάρκεια υλοποίησης των δύο πράξεων καθορίζεται από τις Συμφωνίες Χρηματοδότησης με τον ευρωπαϊκό φορέα χρηματοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων δεν θα υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2030.