Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 5,77 δισ. ευρώ στο επτάμηνο, υπέρβαση στα φορολογικά έσοδα κατά 990 εκατ. ευρώ

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026, ξεπερνώντας κατά 1,353 δισ. ευρώ τον στόχο που είχε τεθεί για την ίδια περίοδο.

Ωστόσο, το πλεόνασμα του προϋπολογισμού ενισχύεται σε μεγάλο βαθμό από πληρωμές που μεταφέρθηκαν χρονικά και από έκτακτα έσοδα, με αποτέλεσμα η υπέρβαση έναντι του στόχου να περιορίζεται στα 302 εκατ. ευρώ μετά τις σχετικές εξαιρέσεις.

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Ειδικότερα, από τη διαφορά του 1,353 δισ. ευρώ αφαιρούνται 510 εκατ. ευρώ από τον ετεροχρονισμό πληρωμών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 406 εκατ. ευρώ από μεταβιβάσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν πραγματοποιήθηκαν στον αρχικά προβλεπόμενο χρόνο και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.

Στο συνολικό ισοζύγιο ο κρατικός προϋπολογισμός παρουσίασε έλλειμμα 344 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 1,323 δισ. ευρώ. Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχε καταγραφεί πλεόνασμα 2,168 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν υψηλότερο και είχε φτάσει τα 7,939 δισ. ευρώ.

Υπέρβαση 990 εκατ. ευρώ στους φόρους

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 45,258 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 2,026 δισ. ευρώ. Στη σύγκριση επηρεάζει και η διαφορετική χρονική κατανομή των εισπράξεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς από τα 1,258 δισ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί για τον Ιούνιο, τα 884 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένονται εντός του έτους.

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Χωρίς το ποσό του Ταμείου Ανάκαμψης, τα καθαρά έσοδα ήταν αυξημένα κατά 2,4 δισ. ευρώ ή 5,7% έναντι του στόχου.

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 42,794 δισ. ευρώ. Αν αφαιρεθούν τα 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τα 135 εκατ. ευρώ από το καζίνο στο Ελληνικό, οι εισπράξεις από φόρους ανέρχονται σε 42,353 δισ. ευρώ και είναι υψηλότερες κατά 990 εκατ. ευρώ ή 2,4% από τον στόχο.

Η μεγαλύτερη θετική διαφορά προέρχεται από τον ΦΠΑ, τα έσοδα του οποίου, χωρίς την ειδική συναλλαγή της Εγνατίας Οδού, ξεπέρασαν τον στόχο κατά 739 εκατ. ευρώ. Οι φόροι εισοδήματος απέφεραν 15,073 δισ. ευρώ, δηλαδή 294 εκατ. ευρώ περισσότερα από όσα είχαν προβλεφθεί, ενώ οι φόροι ακίνητης περιουσίας ήταν αυξημένοι κατά 55 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, οι εισπράξεις από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης ανήλθαν σε 3,964 δισ. ευρώ και υπολείπονται του στόχου κατά 224 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές εισπράξεις και αυξημένες δαπάνες τον Ιούλιο

Μόνο τον Ιούλιο τα καθαρά έσοδα έφτασαν τα 9,246 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένα κατά 946 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Η διαφορά συνδέεται, μεταξύ άλλων, με αυξημένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 363 εκατ. ευρώ και με την είσπραξη 234 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, ποσό που δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό.

Τα φορολογικά έσοδα του Ιουλίου ανήλθαν σε 8,97 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 406 εκατ. ευρώ ή 4,7%. Ο ΦΠΑ κινήθηκε υψηλότερα κατά 167 εκατ. ευρώ και οι φόροι εισοδήματος κατά 147 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές δαπάνες στο επτάμηνο ανήλθαν σε 45,602 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένες κατά 1,046 δισ. ευρώ έναντι του στόχου και κατά 4,916 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Η μεγαλύτερη απόκλιση εντοπίζεται στις επενδυτικές δαπάνες, οι οποίες έφτασαν τα 7,602 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 855 εκατ. ευρώ λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε σύγκριση με το επτάμηνο του 2025, οι επενδυτικές πληρωμές ήταν αυξημένες κατά 1,471 δισ. ευρώ.