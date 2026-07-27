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Μακρο-οικονομία

Παπασταύρου: Να ρίξουμε το ενεργειακό κόστος με αυτοκατανάλωση και φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Ο κ. Παπασταύρου είπε και για την επιθυμία της Σερβίας και της Β. Μακεδονίας να συμμετέχουν στον Κάθετο Διάδρομο
Ο Σταύρος Παπασταύρου
O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου /ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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Ιδιαίτερη σημασία στην αυτοκατανάλωση ως μέσο αντιμετώπισης του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους δίνει η κυβέρνηση με αφορμή και το νέο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, όπως δήλωσε σήμερα (27.7.2026) στον ΑΝΤ1 ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου.

Όπως ανέφερε σχετικά, η κυβέρνηση προσπαθεί με διάφορα μέσα να ανακουφίσει τον πολίτη από το ενεργειακό κόστος. «Μπορεί η σημαντική συμμετοχή των ΑΠΕ να μας επιτρέπει να μη βιώνουμε κατακόρυφες αυξήσεις λόγω της κατάστασης στο Ορμούζ, όμως η κρίση παραμένει και το φυσικό αέριο ανεβαίνει. Η Ελλάδα έχει μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, όμως χρειαζόμαστε και άλλα μέτρα όπως είναι η αυτοκατανάλωση. Για παράδειγμα, με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια μπορούμε να μειώσουμε το κόστος», σχολίασε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Αναφερόμενος στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI), ο κ. Παπασταύρου είπε ότι έχει προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με απώτερο στόχο να προσελκυθούν νέοι επενδυτές. «Η λήξη της απομόνωσης της Κύπρου είναι προτεραιότητα και των δύο χωρών. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό το μήνυμα που στέλνει η Μέση Ανατολή για τη συνδεσιμότητα και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού. Η χώρα μας έχει ενεργοποιήσει τους υδρογονάνθρακες ώστε να γίνουμε και εμείς παραγωγός», σημείωσε.

Τέλος, στο φυσικό αέριο ο υπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει γίνει ήδη περιφερειακός κόμβος: Από 6 δισ. κ.μ. εισαγωγών πριν από μερικά χρόνια, πλέον μπαίνουν στη χώρα 17 δισ. κ.μ. και τα 11 δισ. κατευθύνονται βόρεια. «Ήρθε πρόσφατα η Σερβία και η Β. Μακεδονία και εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετέχουν στον Κάθετο Διάδρομο. Το Σεπτέμβριο πιθανώς θα υπογραφούν σχετικές συμφωνίες με τους διαχειριστές των συγκεκριμένων χωρών».

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