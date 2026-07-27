Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 4,49 δισ. ευρώ στο εξάμηνο – Πάνω από τον στόχο τα φορολογικά έσοδα

Πρωτογενές πλεόνασμα 4,491 δισ. ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο εξάμηνο του 2026, σημαντικά υψηλότερο από τον στόχο των 1,953 δισ. ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα να συνεχίζουν να κινούνται πάνω από τις προβλέψεις, αν και το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης σε ταμειακούς όρους συνδέεται με ετεροχρονισμούς πληρωμών.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου, το συνολικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 929 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 3,136 δισ. ευρώ και ελλείμματος 564 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Η διαφορά στο πρωτογενές πλεόνασμα έναντι του στόχου φτάνει σε πρώτη ανάγνωση τα 2,538 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει σημαντικά εάν αφαιρεθούν πληρωμές οι οποίες απλώς μεταφέρθηκαν χρονικά και δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης.

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Συγκεκριμένα, καταγράφονται ετεροχρονισμοί 81 εκατ. ευρώ σε πληρωμές εξοπλιστικών προγραμμάτων, 555 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 1,597 δισ. ευρώ σε μεταβιβάσεις προς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Παράλληλα, αφαιρείται ποσό 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.

Μετά τις συγκεκριμένες προσαρμογές, η πραγματική υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου του προϋπολογισμού περιορίζεται στα 171 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πάντως ότι πρόκειται για το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης σε τροποποιημένη ταμειακή βάση και όχι για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του συνόλου της Γενικής Κυβέρνησης.

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Φόροι πάνω από τον στόχο κατά 584 εκατ. ευρώ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πορεία των φορολογικών εσόδων, τα οποία εξακολουθούν να κινούνται υψηλότερα από τον στόχο.

Συνολικά τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» διαμορφώθηκαν στα 33,824 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό, όμως, περιλαμβάνονται 306 εκατ. ευρώ ΦΠΑ που συνδέονται με τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και ακόμη 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό.

Χωρίς τα 2 αυτά ποσά, τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 33,383 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 584 εκατ. ευρώ ή 1,8%.

Ο ΦΠΑ αποτέλεσε τη βασική πηγή της υπέρβασης. Τα συνολικά έσοδα έφτασαν τα 14,577 δισ. ευρώ και, εφόσον εξαιρεθούν τα 306 εκατ. ευρώ που σχετίζονται με την Εγνατία Οδό, βρίσκονται κατά 573 εκατ. ευρώ υψηλότερα από τον στόχο.

Αντίθετα, οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης εμφάνισαν υστέρηση 233 εκατ. ευρώ, με τα έσοδα να διαμορφώνονται στα 3,223 δισ. ευρώ.

Οι φόροι ακίνητης περιουσίας απέφεραν 1,685 δισ. ευρώ, δηλαδή 46 εκατ. ευρώ περισσότερα από όσα είχαν προβλεφθεί.

Στα 10,917 δισ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από φόρους εισοδήματος, ξεπερνώντας συνολικά τον στόχο κατά 147 εκατ. ευρώ. Η υπέρβαση προέρχεται κυρίως από τα φυσικά πρόσωπα, όπου οι εισπράξεις ήταν αυξημένες κατά 311 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων υπολείπεται του στόχου κατά 125 εκατ. ευρώ και οι λοιποί φόροι εισοδήματος κατά 39 εκατ. ευρώ.

Στα 36 δισ. ευρώ τα καθαρά έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού έφτασαν συνολικά τα 36,012 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας υπέρβαση 1,079 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Η σύγκριση επηρεάζεται, ωστόσο, από τις εισπράξεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Στον προϋπολογισμό είχε προβλεφθεί ότι τον Ιούνιο θα εισπράττονταν 1,258 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 884 εκατ. ευρώ είχαν ήδη εισρεύσει τον Απρίλιο, ενώ τα υπόλοιπα 374 εκατ. ευρώ αναμένονται εντός του έτους.

Χωρίς την επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης, τα καθαρά έσοδα εμφανίζονται υψηλότερα κατά 1,454 δισ. ευρώ ή 4,3% έναντι του στόχου.

Ισχυρός ο Ιούνιος στους φόρους

Τον Ιούνιο, τα φορολογικά έσοδα έφτασαν τα 5,793 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον μηνιαίο στόχο κατά 413 εκατ. ευρώ ή 7,7%.

Τα έσοδα από ΦΠΑ ήταν αυξημένα κατά 229 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 2,237 δισ. ευρώ, ενώ οι φόροι εισοδήματος απέφεραν 2,069 δισ. ευρώ, δηλαδή 139 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον στόχο. Ειδικότερα, ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσίασε υπέρβαση 99 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων υπολείπονταν κατά 20 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, πάντως, τα καθαρά έσοδα του Ιουνίου ήταν μειωμένα κατά 1,452 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, κυρίως επειδή η δόση του Ταμείου Ανάκαμψης είχε εν μέρει εισπραχθεί νωρίτερα. Αφαιρουμένης της συγκεκριμένης επίδρασης, η υστέρηση περιορίζεται στα 194 εκατ. ευρώ και αποδίδεται κυρίως στα μειωμένα κατά 473 εκατ. ευρώ έσοδα του ΠΔΕ.

Χαμηλότερες κατά 1,1 δισ. ευρώ οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στο εξάμηνο σε 36,942 δισ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 1,127 δισ. ευρώ από τον στόχο των 38,068 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025, πάντως, οι δαπάνες είναι αυξημένες κατά 1,996 δισ. ευρώ.

Στον Τακτικό Προϋπολογισμό οι πληρωμές υπολείπονται του στόχου κατά 1,141 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες έφτασαν τα 5,796 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας οριακά τον στόχο κατά 15 εκατ. ευρώ και κατά 745 εκατ. ευρώ τις πληρωμές του αντίστοιχου διαστήματος του 2025.

Μεταξύ των μεγαλύτερων πληρωμών του εξαμήνου περιλαμβάνονται 1,201 δισ. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ, 1,354 δισ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ, 915 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΑΠΥ για φάρμακα και υπηρεσίες υγείας, 683 εκατ. ευρώ προς νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, καθώς και 220 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.