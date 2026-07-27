Ελπίδες για πτώση τιμών σε βενζίνη και ντίζελ μετά τη βουτιά του Brent και τη νέα επιδότηση – Τι θα φανεί στην αντλία

Μια «ανάσα» στο κόστος των καυσίμων (βενζίνη και ντίζελ) αναμένεται να δουν οι πολίτες τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις που δημιουργούν προσδοκίες για αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία.

Από τη μία πλευρά είναι η νέα επιδότηση στο ντίζελ που ανακοίνωσε χτες Κυριακή (26.7.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μειώνει άμεσα την τιμή του ντίζελ για τον μήνα Αύγουστο, ενώ από την άλλη είναι και η νέα σημερινή (27.7.2026) πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που ενισχύει τις ελπίδες ότι θα ακολουθήσει αντίστοιχη πορεία και για τη βενζίνη.

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Οι δύο εξελίξεις αυτές της Κυριακής τείνουν να ανατρέψουν τους φόβους για αμόλυβδη και ντίζελ πάνω από τα 2 ευρώ.

Η εικόνα άλλαξε σήμερα και στις διεθνείς αγορές μετά την αναστολή των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το Brent να υποχωρεί σχεδόν κατά 6%, στα 92 δολάρια το βαρέλι, από τα επίπεδα των 100 δολαρίων που είχε προσεγγίσει τις προηγούμενες ημέρες λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές των διεθνών τιμών δεν περνούν άμεσα στις αντλίες. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, απαιτούνται συνήθως κάποιες μέρες ώστε οι χαμηλότερες τιμές του αργού να αποτυπωθούν στις τιμές χονδρικής και, στη συνέχεια, στη λιανική.

Η επιδότηση που ανακοινώθηκε χθες, αφορά συνολικά 15 λεπτά ανά λίτρο, καθώς τα 10 λεπτά θα καλυφθούν από το Δημόσιο για όλο τον Αύγουστο, ενώ επιπλέον 5 λεπτά προέρχονται από την έκπτωση των διυλιστηρίων. Το μέτρο αφορά κυρίως τις επιχειρήσεις και τις μεταφορές, καθώς το ντίζελ αποτελεί βασικό καύσιμο για τη διακίνηση αγαθών. Στόχος είναι να περιοριστεί η ανοδική πορεία των τιμών και να μειωθούν οι επιβαρύνσεις που μετακυλίονται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

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Αν η πτωτική πορεία του Brent διατηρηθεί και δεν υπάρξει νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, οι πολίτες και πολύ περισσότερο οι οδηγοί θα μπορούσαν να δουν περαιτέρω μειώσεις τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες τιμές του υπουργείου Ανάπτυξης στις 23 Ιουλίου, η μέση τιμή του ντίζελ αναμένεται να υποχωρήσει από τα 1,998 ευρώ το λίτρο στα 1,898 ευρώ το λίτρο, δηλαδή κάτω από το όριο των 1,90 ευρώ. Ενδεικτικά, στην Αττική η τιμή αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα 1,8986 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες, όπου το ντίζελ έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, η τιμή εκτιμάται ότι θα κινηθεί λίγο πάνω από τα 2,05 ευρώ το λίτρο.

Παρά τη βελτίωση του κλίματος, οι τελικές τιμές στα πρατήρια θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από μια σειρά παραγόντων, όπως η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, οι τιμές χονδρικής των διυλιστηρίων, η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο και οι συνθήκες που επικρατούν σε κάθε τοπική αγορά.