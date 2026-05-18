Παπασταύρου: Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την ενεργειακή στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη

Τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας στην παγκόσμια ενεργειακή πολιτική, ανέδειξε μεταξύ άλλων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα (18.5.2026) στο EΡTNews.

Σε ερώτηση που του έγινε για τη συνέντευξη, που παραχώρησε στο Breitbart News, την οποία ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο truth social ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι: «το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή, λέμε ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημμα είτε άνεμος και ήλιος είτε υδρογονάνθρακες. Είπε ναι και στα δύο».

«Έχουμε έναν πρωθυπουργό που πρόταξε το εθνικό συμφέρον. Γιατί, ξέρετε, η ενέργεια είναι η γεωπολιτική ισχύς. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει την μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων», είπε. Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις, ο κ. Παπασταύρου, υπογράμμισε: «Θυμάστε τι έλεγαν κάποιοι πριν από λίγο καιρό, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει καλές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Τώρα, έρχεται ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες αφού έχει γυρίσει από την Κίνα, μαζί με τις άλλες αναρτήσεις του, και λέει μπράβο στην Ελλάδα, μπράβο στον Μητσοτάκη. Αυτό νομίζω τα λέει όλα».

Σε ερώτηση για τους υδρογονάνθρακες, ο υπουργός τόνισε: «Αν τρέχαμε πριν, τώρα τρέχουμε δύο φορές παραπάνω. Ο στόχος είναι να ξεκινήσουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 50 χρόνια, το πρώτο τρίμηνο του 2027. Είδα τον κύριο Σιάμισιη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της HELLENiQ ENERGY, που είπε ότι η προσπάθεια είναι, ενδεχομένως, να πάμε και λίγο νωρίτερα. Εμείς, από την πλευρά μας, κάνουμε όλες τις ρυθμιστικές ενέργειες που χρειάζονται για να μπορέσει η κοινοπραξία να προχωρήσει. Η κοινοπραξία μιλάει για ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισ. κυβικών μέτρων. Και προβλέπει ότι αυτό μπορεί να αποφέρει 10 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και στον Έλληνα φορολογούμενο. Από ένα οικόπεδο: το Block 2. Φανταστείτε, εάν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο το κοίτασμα αυτό, τι σημαίνει συνολικά για τη χώρα μας. Θα απελευθερώσει έναν πολύ μεγάλο πλούτο για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες».

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε και για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα. «Ο τουρισμός είναι η ναυαρχίδα της οικονομίας μας. Εδώ και 10 χρόνια δεν είχε ένα χωροταξικό πλαίσιο. Δεν ήξερε κανείς πού θέλει να κάνει μια επένδυση τα επόμενα 10 χρόνια. Και υπάρχει μια ρύθμιση που είναι πολύ σημαντικό να την ακούσουν όλοι, που για ‘μένα αποτελεί παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα. Με το χωροταξικό, από εδώ και πέρα, μέχρι 25 μέτρα από την ακτογραμμή, δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε νέα κατασκευή και νέα διαμόρφωση. Δίνουμε στους Έλληνες την ακτογραμμή που τους ανήκει. Στο εξής, απαγορεύουμε οριζόντια οποιαδήποτε νέα κατασκευή για 25 μέτρα από την ακτογραμμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τις τιμές της ενέργειας και αν η κυβέρνηση προτίθεται να λάβει πρόσθετα μέτρα στήριξης ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Ένα πράγμα είχε αποδείξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλες τις κρίσεις: την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζει την κρίση και ότι δεν αφήνει κανέναν πίσω. Δεν αφήνει κανέναν συμπολίτη μας πίσω».