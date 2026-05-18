Πιερρακάκης: Τα Στενά του Ορμούζ, η Ουκρανία και τα δημοσιονομικά όρια στο τραπέζι του G7 στο Παρίσι

Η ενεργειακή κρίση, η Ουκρανία, οι παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες και οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων μπαίνουν σήμερα (18.05.2026) στο τραπέζι της συνόδου των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών του G7 στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Κυριάκου Πιερρακάκη ως προέδρου του Eurogroup.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης συμμετέχει στη συνάντηση σε μία έκτακτη συνθήκη, κατά την οποία η ενεργειακή κρίση επανέρχεται ως πυροδότης νέων κινδύνων για την Ευρώπη, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των φόβων για νέες πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των θαλάσσιων μεταφορών.

Το πρώτο διακύβευμα που πέφτει στο τραπέζι για τους υπουργούς Οικονομικών του G7 είναι αν η νέα γεωπολιτική ένταση θα μετατραπεί σε ένα νέο, διαρκές και επίμονο, κύμα πληθωριστικών πιέσεων, με τα πρώτα σημάδια να είναι ήδη ορατά, αναζητώντας πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης πιέσεων στασιμοπληθωρισμού.

Και αυτό γιατί το θέμα δεν περιορίζεται στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Αφορά το κόστος παραγωγής, τις μεταφορές, τις τιμές τροφίμων, τη βιομηχανία και τελικά τα περιθώρια των κυβερνήσεων να παρέμβουν χωρίς να ανοίξουν νέο δημοσιονομικό μέτωπο, συγκρουόμενες με τα όρια του Συμφώνου Σταθερότητας.

Αυτό είναι και το σημείο το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς μία παρατεταμένη ενεργειακή κρίση απειλεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αυξάνοντας την πολιτική πίεση για μέτρα στήριξης με το οικονομικό επιτελείο να έχει εξαντλήσει σε μεγάλο βαθμό τις φετινές δυνατότητες, δαπανώντας ήδη περίπου 800 εκατ. ευρώ, ενώ στο τραπέζι είναι και η επέκταση του fuel pass και της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, που θα «ξοδέψει» και το εναπομείναν περιθώριο των 200 εκατ.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή γραμμή παραμένει ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι προσωρινές, στοχευμένες και συμβατές με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες, και ως εκ τούτου η Αθήνα, θα πρέπει να «μετρά» κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο, παλεύοντας ταυτόχρονα σταθερά στην γραμμή των κοινών διεθνών απαντήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το δεύτερο διακύβευμα είναι η Ουκρανία. Η συνέχιση της οικονομικής και ενεργειακής στήριξης προς το Κίεβο παραμένει σταθερά στην ατζέντα του G7, καθώς η διάρκεια του πολέμου αυξάνει τις χρηματοδοτικές ανάγκες και κρατά ανοικτό το ζήτημα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Μόλις στα τέλη Απριλίου, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε δάνειο 90 δισ. ευρώ το οποίο θα καλύψει τις πιο επείγουσες δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας και τις ανάγκες αμυντικής βιομηχανικής ικανότητας για το 2026 και το 2027. Οι εκταμιεύσεις μπορούν να ξεκινήσουν από το δεύτερο τρίμηνο του 2026, με όρους που συνδέονται μεταξύ άλλων με το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Το τρίτο πεδίο αφορά τις αγορές και ειδικά την άνοδο των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα. Το θέμα της μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές ομολόγων αναμένεται να συζητηθεί στο G7, καθώς οι αποδόσεις έχουν κινηθεί ανοδικά σε μεγάλες οικονομίες, όπως η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και η Βρετανία. Για χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος, όπως η Ελλάδα, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επηρεάζει το κόστος δανεισμού, τις εκδόσεις χρέους και το κλίμα στις αγορές.

Το τέταρτο διακύβευμα αφορά τις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες. Η γαλλική προεδρία του G7 έχει θέσει στο επίκεντρο τις αποκλίσεις μεταξύ μεγάλων οικονομιών, την ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη μείωση της εξάρτησης από κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρώπη αναζητά τρόπους να αυξήσει τις επενδύσεις, να αξιοποιήσει καλύτερα τις αποταμιεύσεις και να περιορίσει το χάσμα ανταγωνιστικότητας έναντι ΗΠΑ και Κίνας.