Οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στο επίκεντρο ελέγχων – Οι ενισχύσεις, η παραβατικότητα και τα πρόστιμα

Σημαντικά ευρήματα μη συμμόρφωσης ανέδειξαν οι προενταξιακοί επιτόπιοι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν σε παραγωγούς οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση ένταξης στις δράσεις βιολογικής μελισσοκομίας και βιολογικής κτηνοτροφίας, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την ακύρωση των προγραμμάτων βιολογικής μελισσοκομίας και βιολογικής κτηνοτροφίας, συνολικού ύψους 134 εκατ. ευρώ.

Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν προενταξιακοί επιτόπιοι έλεγχοι σε παραγωγούς που είχαν υποβάλει αίτηση για ένταξη στις δράσεις βιολογικής μελισσοκομίας και κτηνοτροφίας και συνολικά ελέγχθηκαν 737 παραγωγοί, εκ των οποίων 380 στη μελισσοκομία και 357 στην κτηνοτροφία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, στο 35% των περιπτώσεων εντοπίστηκαν ευρήματα μη συμμόρφωσης, ενώ το 20,5% των παραγωγών αποχώρησε οικειοθελώς μετά την ανακοίνωση της διενέργειας ελέγχων. Συνολικά, ποσοστό 55,5% είτε αποχώρησε είτε παρουσίασε ευρήματα.

Οι παραβάσεις σε μελισσοκομία και κτηνοτροφία

Στη μελισσοκομία, από τους 380 ελέγχους συνολικά, το 43% των περιπτώσεων είτε είχε ευρήματα είτε αποχώρησε. Στην κτηνοτροφία, από τους 357 ελέγχους, το 44% είχε ευρήματα και το 25% αποχώρησε οικειοθελώς. Συνολικά, το 69% των περιπτώσεων είτε είχε ευρήματα είτε αποχώρησε.

Ενδεικτικά, στους επιτόπιους ελέγχους στη βιολογική μελισσοκομία καταγράφηκαν περιπτώσεις όπου είχαν δηλωθεί 205 κυψέλες ή παραφυάδες και βρέθηκαν ελάχιστες, ενώ σε άλλο έλεγχο, οι δηλωμένες κυψέλες βρέθηκαν άδειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχα, στη βιολογική κτηνοτροφία, οι έλεγχοι ανέδειξαν αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και πραγματικά εντοπισθέντων ζώων, με μικρότερο πραγματικό αριθμό ζώων, από όσα αρχικά είχαν δηλωθεί.

Παράλληλα, από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ελέγχθηκαν και οι 16 εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικής παραγωγής. Από τους ελέγχους προέκυψαν μέτρα αναστολής και χρηματικά πρόστιμα. Συνολικά επιβλήθηκαν 8 χρηματικά πρόστιμα σε 6 φορείς πιστοποίησης, ενώ αποφασίστηκε εξάμηνη αναστολή έγκρισης σε 3 φορείς.

Αύξηση ενδιαφέροντος και ενισχύσεις

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των βιολογικών παραγωγών υπερτριπλασιάστηκε, καθώς αυξήθηκε από 34.000 το 2020 σε 119.000 το 2024, καταγράφοντας αύξηση 250%. Την περίοδο 2017-2024 καταβλήθηκαν σε παραγωγούς ενισχύσεις ύψους 1,265 δισ. ευρώ για την εφαρμογή μεθόδων βιολογικής παραγωγής.

Υψηλή ήταν και η ζήτηση για τις νέες δράσεις βιολογικής παραγωγής, υπερκαλύπτοντας τους διαθέσιμους πόρους. Ειδικότερα, στη γεωργία οι αιτήσεις ανήλθαν σε 398 εκατ. ευρώ πετυχαίνοντας υπερκάλυψη 231%. Στη βιολογική μελισσοκομία οι αιτήσεις έφτασαν τα 166 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισμό κατά 874%. Στη βιολογική κτηνοτροφία οι αιτήσεις ανήλθαν σε 136 εκατ. ευρώ, δηλαδή κάλυψη 118%.

Οι συνέπειες

Με βάση τα αρνητικά ευρήματα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα:

Ακύρωση των δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας

«Πάγωμα» νέων δράσεων βιολογικής παραγωγής στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2027

Αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου

Δημιουργία νέου συστήματος ελέγχων, με βάση τις προτάσεις της Task Force για τη βιολογική παραγωγή

«Πάγωμα» εγκρίσεων νέων φορέων πιστοποίησης μέχρι την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων

Το ΥΠΑΑΤ έχει κοινοποιήσει τα παραπάνω στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την DG AGRI για τις απαραίτητες ενέργειες.

«Ο στόχος μας δεν είναι να τιμωρήσουμε συλλήβδην έναν ολόκληρο κλάδο. Αντίθετα, θέλουμε να προστατεύσουμε τους πραγματικούς παραγωγούς που εργάζονται σωστά, τηρούν τους κανόνες και επενδύουν στην πράξη στη βιολογική παραγωγή. Γι’ αυτό προχωράμε σε νέο πλαίσιο ελέγχων, πιο αυστηρές κυρώσεις, καλύτερη ιχνηλασιμότητα και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Η χώρα μπορεί και πρέπει να πετύχει τον ευρωπαϊκό στόχο για τα βιολογικά, αλλά αυτό έχει αξία μόνο αν η βιολογική παραγωγή είναι πραγματική και ποιοτική», επισήμανε ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και πρόεδρος της Task Force για τη βιολογική παραγωγή, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.