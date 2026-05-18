Η ΑΑΔΕ διασταυρώνει στοιχεία σε POS, myDATA, καταθέσεις και συναλλαγές σε 90 χώρες με στόχο τα «μεγάλα ψάρια» της φοροδιαφυγής

Στοχευμένους ελέγχους και έρευνες με αξιοποίηση επιχειρησιακής και τεχνητής νοημοσύνης στην ανάλυση κινδύνου και στην επιλογή των υποθέσεων που θα «ξεσκονίσει», πραγματοποιεί ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος.

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στην ανάλυση δεδομένων (big data) και στις ψηφιακές διασταυρώσεις θέτοντας στο επίκεντρο στοιχεία από POS, myDATA, ενδοκοινοτικές συναλλαγές κ.ά. για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους, όπως αναφέρει η ανεξάρτητη αρχή στο πλάνο της για το 2026.

Οι φορολογικοί έλεγχοι και οι έρευνες θα επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, σε κλάδους και επιχειρήσεις με μεγάλο φορολογικό κενό, υψηλή παραβατικότητα και αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και δαπανών.

Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) θα συμβάλλουν μεταξύ άλλων στην αποκάλυψη κυκλωμάτων και μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και δασμοφοροδιαφυγής.

Επίσης, θα ενισχύσουν την αντιμετώπιση της απάτης στον ΦΠΑ, την αποκάλυψη φαινομένων αδήλωτης εργασίας και παράνομων οικονομικών συναλλαγών, την ανάκτηση ενισχύσεων και επιδοτήσεων και την αντιμετώπιση σύνθετων περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος.

Η ΑΑΔΕ, όπως αναφέρει στο επιχειρησιακό της σχέδιο για το 2026, με τον ν.5272/2026 καθιστά στενότερη τη συνεργασία των φορολογικών αρχών σε περισσότερες από 90 χώρες, στο πλαίσιο της σχετικής πρωτοβουλίας του ΟΟΣΑ. Ως αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται ενδελεχής έλεγχος των καταθέσεων σε εγχώριες και ξένες τράπεζες, περιορίζοντας σημαντικά το περιθώριο φοροδιαφυγής για όσους δεν δηλώνουν τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν στο εξωτερικό.

Στους στόχους της ΑΑΔΕ είναι η διενέργεια τουλάχιστον 53.900 ελέγχων από Φορολογικές Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Διενέργεια 28.500 στοχευμένων φορολογικών ελέγχων, ως εξής:

18.800 στοχευμένοι έλεγχοι για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους

7.200 στοχευμένοι έλεγχοι επιστροφής

Τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των ετήσιων υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών.

Η ΑΑΔΕ στοχεύει επίσης στη διενέργεια τουλάχιστον 100.800 ελέγχων από Τελωνειακές Ελεγκτικές Υπηρεσίες και τουλάχιστον 39.300 ελέγχων και ερευνών από την ομάδα ΔΕΟΣ.

Ας σημειωθεί ότι στους 28.500 στοχευμένους φορολογικούς ελέγχους περιλαμβάνονται:

3.468 μερικοί έλεγχοι με αξιοποίηση στοιχείων διασταυρώσεων POS, myDATA, ενδοκοινοτικές συναλλαγές κ.ά. για μια ή περισσότερες φορολογικές περιόδους

690 έλεγχοι επί αμφισβήτησης ελάχιστου ετησίου εισοδήματος του άρθ.28Α του ΚΦΕ

6.350 στοχευμένοι προτεραιοποιημένοι έλεγχοι σε κλάδους και επιχειρήσεις με μεγάλη παραβατικότητα, μεγάλο φορολογικό κενό, κατόπιν κριτηρίων κινδύνου κ.λπ.

2.000 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει αποφάσεων

1.500 έλεγχοι κατόπιν πληροφοριακών δελτίων και πληροφοριακών εκθέσεων των Μονάδων Ειδικών Φορολογικών Ελέγχων (ΜΕΦΕΛ).

Επιπλέον 25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι έχουν προγραμματιστεί στην επικράτεια για πρόληψη, μεταξύ των οποίων 18.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και τουλάχιστον 4.000 σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι το 10% του πλήθους των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης του τρέχοντος έτους να διενεργείται σε φορολογούμενους με παραβατική συμπεριφορά.