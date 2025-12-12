Συμβαίνει τώρα:
Παπαθανάσης: Αναβαθμίζεται ενεργειακά το κλειστό κολυμβητήριο Φλώρινας με 1,6 εκατ. ευρώ

Hαπόφαση στοχεύει τη χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος
Ο Νίκος Παπαθανάσης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου Φλώρινας εντάσσεται πλέον στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, σύμφωνα με νέα απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Πιο αναλυτικά, η απόφαση στοχεύει τη χρηματοδότηση όλων των αναγκαίων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, καθώς και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, με επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνης ύψους 1.646.209,96 ευρώ και ταυτόχρονα έχει στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και την επίτευξη χαμηλών εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική εκσυγχρονισμού δημόσιων υποδομών και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Φλώρινας.

