Πιερρακάκης: Απολύτως αναγκαία τα περισσότερα μέτρα από την τρόικα – Τι ανέφερε στους Financial Times για την κρίση

H διαχείριση των προγραμμάτων από τους θεσμούς της τρόικας είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες, είπε ο Πιερρακάκης
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης /ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΡΗΣ ΜΑΡΤΑΚΟΣ
Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στους Financial Times, σχολίασε την περίοδο των μνημονίων στη χώρα μας και στα μέτρα που επέβαλλε η Τρόικα.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτηριτικά ανέφερε ότι μεγάλο μέρος των δύσκολων οικονομικών μεταρρυθμίσεων που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο των διεθνών προγραμμάτων διάσωσης ήταν «απολύτως αναγκαίο», υπογραμμίζοντας στους Financial Times ότι αποτέλεσαν προϋπόθεση για τη σημερινή οικονομική σταθεροποίηση της χώρας.

Οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο των μνημονίων συνιστούσαν βασική προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη, επισήμανε ο υπουργός αν και παραδέχθηκε ότι η διαχείριση των προγραμμάτων από τους θεσμούς της τρόικας – την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο- είχε τόσο θετικές όσο και αρνητικές συνέπειες.

Παράλληλα τόνιστηκε η ανάγκη, οι μελλοντικές παρεμβάσεις σε χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση να βασίζονται στα στοιχεία που αποδείχθηκαν αποτελεσματικά και όχι σε εκείνα που απέτυχαν.

Επισημαίνεται ότι η χώρα έχει πλέον καταφέρει να είναι μία από τις πέντε χώρες της ΕΕ που καταγράφουν πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα, δηλαδή έσοδα μεγαλύτερα από τις δαπάνες της, εξαιρουμένων των τόκων του χρέους, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα, μαζί με την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Ισπανία, εμφανίζει πλέον ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν τις μεγάλες οικονομίες του πυρήνα της ευρωζώνης, όπως η Γερμανία και η Γαλλία. Παράλληλα, οι δείκτες δείχνουν ότι μέχρι το 2027 το χρέος των χωρών αυτών θα μειώνεται, σε αντίθεση με τον συνολικό μέσο όρο της ευρωζώνης όπου αναμένεται αύξηση, όπως και σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία και το Βέλγιο.

