Η ελληνική βιομηχανία πληρώνει πιο ακριβά την ενέργεια – Το ειδικό βάρος στο κόστος παραγωγής στην ΕΕ

Σταθερά πολύ υψηλότερο το μερίδιο του κόστους ενέργειας στο συνολικό κόστος παραγωγής στην Ελλάδα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μέχρι το 2020, ενώ διατηρείται η απόσταση και μετά την ενεργειακή κρίση του 2022.

Το μερίδιο κόστους ενέργειας στην ελληνική βιομηχανία ανήλθε στο 3,8% του κόστους παραγωγής κατά μέσο όρο την περίοδο 2021 – 2023, από 5,7% την περίοδο 2017 – 2019, υψηλότερα από τις υπόλοιπες χώρες και τον μέσο όρο της ΕΕ (2,3%).

Να σημειωθεί τη βιομηχανία περιλαμβάνονται η μεταποίηση, και τα ορυχεία – λατομεία.

Το υψηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας (18,7%) σημειώθηκε στα βασικά μέταλλα κατά μέσο όρο την περίοδο 2021-2023, με σημαντικές όμως διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό καταγράφεται στην παραγωγή αλουμινίου, και πολύ λιγότερο στην παραγωγή χαλκού.

Αντίθετα, στους κλάδους βιομηχανίας με το χαμηλότερο μερίδιο κόστους ενέργειας βρίσκονται οι ΗΥ και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τα μηχανήματα και είδη εξοπλισμού και τα είδη ένδυσης με περίπου το 1% του κόστους παραγωγής να αφορά την ενέργεια.

