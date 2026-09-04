Παπαθανάσης: 23 δισ. ευρώ επενδύσεις για την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Το στίγμα της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, παρουσιάζοντας το πλέγμα των χρηματοδοτικών εργαλείων που θα συνεχίσουν να στηρίζουν επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Όπως τόνισε ο Νίκος Παπαθανάσης, στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, ύψους 23 δισ. ευρώ, το οποίο αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης με εθνικούς πόρους. Το ποσό αυτό αφορά 17,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, ενώ επιπλέον 5,8 δισ. ευρώ αφορούν υποχρεώσεις από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

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Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο 3ο Οικονομικό Συνέδριο της «Ημερησίας» και στο 6th Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist, υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν σημαίνει ότι σταματά η εισροή πόρων στην ελληνική οικονομία. Αντίθετα, όπως ανέδειξε, διαμορφώνεται ένα νέο μίγμα χρηματοδότησης, με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Στην ίδια κατεύθυνση, 19 δισ. ευρώ παραμένουν προς απορρόφηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027, ενώ περισσότερα από 8 δισ. ευρώ προέρχονται από νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης. Ο Παπαθανάσης έχει ήδη αναφερθεί στα συγκεκριμένα διαθέσιμα εργαλεία και στις δυνατότητες χρηματοδότησης της οικονομίας μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα βλέμματα στην επόμενη «πίστα»

Το επόμενο μεγάλο μέτωπο για τον Νίκο Παπαθανάση, είναι η νέα προγραμματική περίοδος 2028-2034, για την οποία η Ελλάδα διεκδικεί 49,5 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η κατανομή των πόρων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και η διαπραγμάτευση αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, στη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Παπαθανάσης και στην Πολιτική Συνοχής, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των πόρων για την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Όπως σημείωσε, η λειτουργία της ενιαίας αγοράς προϋποθέτει οικονομική σύγκλιση, η οποία με τη σειρά της συνδέεται άμεσα με την περιφερειακή σύγκλιση και τη συνέχιση της Πολιτικής Συνοχής.

Αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης, ο αναπληρωτής υπουργός απάντησε και στην κριτική για τις απεντάξεις έργων από το «Ελλάδα 2.0», επισημαίνοντας ότι η μεταφορά έργων σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν σημαίνει ότι αυτά ακυρώνονται ούτε ότι χάνονται οι αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί πόροι.

Στο πλαίσιο των αλλαγών που έγιναν, εντάχθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερες προληπτικές εξετάσεις στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω», περισσότερα ηλεκτρικά λεωφορεία για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, περισσότερους διαδραστικούς πίνακες στα δημόσια σχολεία, ανακαινίσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, καθώς και στεγαστικά προγράμματα όπως το «Σπίτι μου II». Παράλληλα, προβλέφθηκαν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως στην περίπτωση του Daniel.