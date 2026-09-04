ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,9% έπεσε η ανεργία το β΄ τρίμηνο

Στο 7,9% υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής), με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας να παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15-19 ετών. Η μείωση της ανεργίας είναι σημαντική, καθώς σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το πρώτο τρίμηνο του 2026 η ανεργία ανερχόταν στο 10,6% ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025 το ποσοστό ανερχόταν στο 8,6%. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.414.364 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και αύξηση κατά 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 379.670 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 25,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και μείωση κατά 7,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.189.536. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.931.264. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15-19 ετών, στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις δημοτικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30-44 ετών, στην Περιφέρεια Κρήτης, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης ιθαγένειας.