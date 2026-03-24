Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης για έκθεση ΔΝΤ: Η χώρα είναι προετοιμασμένη να ανταπεξέλθει στο κλίμα διεθνούς αστάθειας

Το ΔΝΤ αναγνωρίζει ότι η εξυγίανση του Δημοσίου Τομέα επιτρέπει στην Ελλάδα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διεθνείς προκλήσεις
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης (POOL PHOTO/ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ/EUROKINISSI)

«Εξαιρετικά θετική» χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης την ετήσια έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για την ελληνική οικονομία.

Όπως αναφέρει ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ανάρτησή του στο Facebook, η έκθεση που παρουσίασαν σήμερα τα στελέχη του ΔΝΤ στο ΥΠΟΙΚ αποτελεί μια θετική αποτίμηση του Οργανισμού σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα είναι προετοιμασμένη να ανταπεξέλθει στο κλίμα διεθνούς αστάθειας.

 

Συγκεκριμένα, ο υπουργός σημειώνει ότι, όπως αναλύθηκε σε συνέντευξη Τύπου των στελεχών του Ταμείου:

  • το 2025 η ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική διατηρήθηκε
  • η δημοσιονομική σταθερότητα ενισχύθηκε περαιτέρω
  • ο χρηματοπιστωτικός τομέας επιδεικνύει αυξημένη ανθεκτικότητα
  • οι κίνδυνοι για τις αναπτυξιακές προοπτικές έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Επιπλέον, όπως τονίζει ο κ. Πιερρακάκης, «το ΔΝΤ αναγνωρίζει ότι η εξυγίανση του Δημοσίου Τομέα επιτρέπει στην Ελλάδα να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις διεθνείς προκλήσεις, στηρίζοντας την αναπτυξιακή της πορεία και ενισχύοντας την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo