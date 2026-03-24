Μακρο-οικονομία

Ανάπτυξη 1,8% βλέπει το ΔΝΤ για την Ελλάδα το 2026 – Πιέσεις σε κατανάλωση και τουρισμό από τη διεθνή αβεβαιότητα

Υποχώρηση του χρέους στο 110% το 2031
Το λογότυπο του ΔΝΤ στο κτίριο της έδρας του στην Ουάσιγκτον
REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

Ανάπτυξη 1,8% προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) το 2026 για την Ελλάδα, με κινδύνους από υψηλές τιμές ενέργειας, γεωπολιτικές εντάσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ, η παρατεταμένη ένταση στη Μέση Ανατολή και οι υψηλές τιμές ενέργειας αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα την κατανάλωση και τον τουρισμό, δύο βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, η επιβράδυνση της εξωτερικής ζήτησης και η αυξημένη αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές δημιουργούν ένα πιο εύθραυστο περιβάλλον, με το Ταμείο να εκτιμά ότι μεσοπρόθεσμα η ανάπτυξη θα κινηθεί κοντά στο 1,5%, λόγω δημογραφικών πιέσεων και χαμηλής παραγωγικότητας.

Η ενίσχυση των δημόσιων οικονομικών δίνει τη δυνατότητα στήριξης της ανάπτυξης. Οι μειώσεις φόρου εισοδήματος και οι ενισχύσεις για οικογένειες και νέους συμβάλλουν στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 3,8% του ΑΕΠ το 2026, ενώ μεσοπρόθεσμα αναμένεται στο 2,75%, με το χρέος να υποχωρεί στο 110% έως το 2031.

Η βασική γραμμή του Ταμείου είναι σαφής: η ελληνική οικονομία εμφανίζεται πλέον πιο ανθεκτική, ωστόσο οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαφανιστεί έχουν μετατοπιστεί, και σε ορισμένες περιπτώσεις συγκεντρώνονται στο εσωτερικό της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
382
298
124
95
88
Newsit logo
Newsit logo