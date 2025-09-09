Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης: «Η περιφέρεια είναι στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής»

Ο Υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε συγκεκριμένα κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας σε 12.700 οικισμούς έως 1.500 κατοίκους
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης στην 5η Σύνοδο του Μητροπολιτικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης του Economist Impact / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ECONOMIST IMPACT / STR

Στην συνέντευξη του σήμερα (9.9.25) στο Star ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκη αναφέρθηκε εκτενώς στη στρατηγική σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην ελληνική περιφέρεια.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε ότι «Η περιφέρεια είναι στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής», υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση της αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε συγκεκριμένα κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας σε 12.700 οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Παράλληλα, ανέδειξε το συνολικό πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα αυτά «αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Όπως ανέφερε, το δημογραφικό είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα εθνικής βαρύτητας, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μια φορολογική μεταρρύθμιση.

Ο Υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ήδη καταργήσει 80 φόρους, προχωρώντας σε μια σταθερή πορεία ελάφρυνσης βαρών για τους πολίτες χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

 

Αναφερόμενος στη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγησε ότι «αφορά όλους – δημόσιους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες». Οι μισθωτοί θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επωφεληθούν από το 2027, με τις εκκαθαρίσεις φόρου.

«Δεν υπάρχει καλύτερο μέτρο για να στηρίξεις τις οικογένειες, τους νέους, τους πολύτεκνους, από το να τους στηρίξεις απευθείας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός , προσθέτοντας ότι όλοι οι πολίτες θα δουν απτά αποτελέσματα «στους λογαριασμούς τους και στις φορολογικές τους δηλώσεις».

Μακρο-οικονομία
