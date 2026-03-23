Μακρο-οικονομία

Πιερρακάκης: Πιο δίκαια τα μέτρα της Ελλάδας για το κόστος καυσίμων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε πως κάθε κίνηση λαμβάνεται με υπευθυνότητα και γι’ αυτό είμαστε εντός στόχων προϋπολογισμού
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρόεδρος Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης
Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, πρόεδρος Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Τα 4 μέτρα κατά του κόστους των καυσίμων ακουμπά το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας, ανέφερε ο υπουργός των Οικονομικών, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξη στον ΑΝΤ1.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε πως τα μέτρα της Ελλάδας είναι πιο ακριβά και πιο δίκαια από τις Ισπανίας. Συγκεκριμένα, επεσήμανε πως το κόστος στην Ισπανία αφορά 30 λεπτά στο λίτρο στη βενζίνη ενώ στην Ελλάδα στα 36 λεπτά και μάλιστα για τα 3/4 των πολιτών.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης πως η μείωση κατά 20 λεπτά στην τιμή της βενζίνης με το fuel pass ξεπερνά ακόμα και την μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα που επιτρέπει η ΕΕ και που ζητά η αντιπολίτευση.

Όσον αφορά την διάρκεια των μέτρων εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση, ο υπουργός τόνισε πως «δεν τα κάνεις όλα εξαρχής» για να μπορείς να στηρίζεις σε κάθε φάση τους πολίτες και η κυβέρνηση θα κινηθεί αναλόγως καθώς είμαστε μέσα σε αβεβαιότητα.

  

Για το ηλεκτρικό ρεύμα, τόνισε πως δεν είμαστε ακόμα στα επίπεδα του 2022, αλλά αν χρειαστεί θα παρέμβουμε, παρακολουθώντας και τις τιμές του φυσικού αερίου.

Ο πρόεδρος του Eurogroup τόνισε πως κάθε κίνηση λαμβάνεται με υπευθυνότητα, θυμίζοντας πως σήμερα (23.3.2026) ανακοινώθηκε παράλληλα με τα 4 μέτρα και το αντισταθμιστικό της φορολόγησης των διαδικτυακών καζίνο, και γι’ αυτό είμαστε εντός στόχων προϋπολογισμού.

Μακρο-οικονομία
