Στουρνάρας: H οικονομία έχει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα από το 2022 αλλά οι κίνδυνοι δεν έχουν εξαλειφθεί

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει σήμερα μεγαλύτερη ικανότητα απορρόφησης κρίσεων σε σχέση με το 2022 ή ακόμη περισσότερο με την προηγούμενη δεκαετία.

Όπως εξήγησε ο Γίαννης Στουρνάρας, η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και η προσαρμογή προς μεγαλύτερη ενεργειακή αυτάρκεια και ευελιξία ενισχύουν επιπλέον την ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι σε διαταραχές στην αγορά ενέργειας.

Προειδοποίησε πάντως ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι κίνδυνοι έχουν εξαλειφθεί. Η υψηλή εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια, οι πληθωριστικές πιέσεις και οι πιθανές επιπτώσεις στην κατανάλωση, την παραγωγή και τον τουρισμό εξακολουθούν να αποτελούν πηγές ευπάθειας, ιδιαίτερα σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης.

Ο διοικητής της ΤτΕ τόνισε ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει πλέον ουσιαστικά περιθώρια ελιγμών, μετά την σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή των τελευταίων ετών, τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και τη ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως είπε, τα όποια δημοσιονομικά μέτρα χρειαστούν θα πρέπει να είναι αυστηρά στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα.

«Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι οριζόντιες παρεμβάσεις έχουν υψηλό κόστος και περιορισμένη αποτελεσματικότητα, ενώ μπορεί να ενισχύσουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Αντίθετα, προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στο ενεργειακό κόστος», σημείωσε.

Τόνισε επίσης ότι πέρα από τις άμεσες δημοσιονομικές παρεμβάσεις η ουσιαστική θωράκιση απέναντι σε μια νέα ενεργειακή κρίση περνά μέσα από την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, με την επιτάχυνση των επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να μπορούν να ενσωματώσουν νέα παραγωγική δυναμικότητα, την ενίσχυση των διασυνοριακών ενεργειακών διασυνδέσεων και η βελτίωση της λειτουργίας των αγορών ενέργειας.

Ωστόσο, επειδή η ενεργειακή διαταραχή είναι κοινή και συμμετρική για την Ευρώπη, όπως υπογράμμισε ο Διοικητής της ΤτΕ, καμία χώρα δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μόνη της ειδικά αν έχει μεγάλη διάρκεια. Απαιτείται ευρωπαϊκή απάντηση, κατά την άποψη του Γιάννη Στουρνάρα, που αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην εμπειρία του NextGenerationEU που έδειξε ότι η συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κοινές διαταραχές, διατηρώντας παράλληλα τη δημοσιονομική σταθερότητα και ενισχύοντας την αναπτυξιακή δυναμική.