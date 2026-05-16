Θεοδωρικάκος: Γεωστρατηγικό όπλο για την Ελλάδα η επένδυση στο γάλλιο ύψους 340 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος συμμετείχε σε πάνελ ειδικής θεματικής συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία.

Ο κ. Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε πως το Υπουργείο Ανάπτυξης προκηρύσσει τον Σεπτέμβριο ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου ύψους 150 εκατ. ευρώ για να περάσει η Τεχνητή Νοημοσύνη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην πραγματική οικονομία.

Αναλυτικότερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα καταφέρουν να έρθουν σε επαφή με την ΤΝ, να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους, να αποκτήσουν συμβούλους που θα δουλεύουν για αυτούς και θα αποκτήσουν εξοπλισμό που θα μπορεί να κάνει χρήση ΑΙ τεχνολογιών.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην εμβληματική επένδυση για την παραγωγή γαλλίου με 340 εκατ. ευρώ, που σχετίζεται άμεσα με την Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς αποτελεί μια εξαιρετικά κρίσιμη πρώτη ύλη για τη δημιουργία μικροαγωγών. Όπως τόνισε, πρόκειται για «ένα σπουδαίο γεωστρατηγικό όπλο που θα ενισχύσει τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας». Η ελληνική επιχείρηση αναμένεται να παράγει 50 τόνους το χρόνο, την ίδια ώρα που οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν ετησίως 20 τόνους και η ΕΕ λίγο πάνω από 50.

Στην τοποθέτηση του, ο υπουργός Ανάπτυξης σχολίασε για την τεχνητή νοημοσύνη ότι πρόκειται για μια συγκλονιστική αλλαγή. «Όλοι εμείς πρέπει να

προσαρμοστούμε στο να συνειδητοποιήσουμε ότι φέρνει τεράστιες αλλαγές στη ζωή μας, στον τρόπο που εργαζόμαστε, που επικοινωνούμε, στον τρόπο που παράγουμε, δουλεύουμε, στα πάντα. Ήδη 1 στις 3 επιχειρήσεις κάνουν χρήση τεχνολογιών ΑΙ και οι μισές από τις startup που βρίσκονται στο Elevate Greece δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς με χρήση της ΤΝ».

«Είναι πεποίθησή μου ότι η ΤΝ πρέπει να παραμείνει τεχνολογικό αντικείμενο στα χέρια των ανθρώπων. Και να μην πάει τόσο μπροστά που να κατέχει τα ηνία στην πορεία του ανθρώπινου είδους. Στο τέλος της ημέρας, η ΤΝ είναι για τον άνθρωπο, για την πατρίδα, την δημιουργική οικονομία και όχι το ακριβώς αντίστροφο. Για αυτό θεωρώ ότι ένας νέος εθνικός οργανισμός για την καινοτομία και την έρευνα θα μπορούσε να είναι με χρήση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων μέτοχος σε κρίσιμες startup επιχειρήσεις, ειδικά για αυτές που σχετίζονται με την αμυντική τεχνολογία και τον αμυντικό τομέα. Γιατί το κράτος πρέπει να έχει δυνατή εικόνα και παρέμβαση σε τόσο σπουδαίες νέες τεχνολογίες», συμπλήρωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.