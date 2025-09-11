Πηγές ΥΠΕΝ: Μεγάλη εθνική επιτυχία η προσφορά Chevron με HELLENiQ Energy – Τα επόμενα βήματα

Η χθεσινή (10.9.2025) κατάθεση της επίσημης προσφοράς από τη σύμπραξη των εταιρειών Chevron (η μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρία στον κόσμο) και HELLENiQ Energy για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, συνιστά μια μεγάλη εθνική επιτυχία με ενεργειακά, οικονομικά και γεωπολιτικά οφέλη, επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Για την κοινοπραξία της Chevron με την HELLENiQ Energy μίλησε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως «είναι η καλύτερη απόδειξη του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση μας αντιλαμβάνεται την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας». Επιπλέον, τόνισε ότι η Ελλάδα μετατρέπεται πλέον σε έναν σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην ανατολική Μεσόγειο.

Οι πηγές του ΥΠΕΝ αναφέρουν για την εξέλιξη αυτή:

αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και στη χώρα μας, και απόδειξη της ελκυστικότητας του κλάδου της εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων

αποδεικνύει ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, υπό την πρωθυπουργία Μητσοτάκη και την Προεδρία Τραμπ, είναι στο καλύτερο σημείο από ποτέ

επιστεγάζει μία μεθοδική, σοβαρή και αξιόπιστη εθνική προσπάθεια

σηματοδοτεί την είσοδο στην ελληνική αγορά μίας εταιρείας με κορυφαία τεχνογνωσία σε deepwater projects παγκοσμίως, οικονομική ισχύ και μακροχρόνια εμπειρία στην Ανατολική Μεσόγειο

είναι πιθανό να οδηγήσει στην εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου, που θα καταστήσει την Ελλάδα παραγωγό και εξαγωγική χώρα, αντί για εισαγωγέα ή διαμετακομιστή φυσικού αερίου.

«Η Ελλάδα, βγαίνοντας στις διεθνείς αγορές με τέσσερις νέες περιοχές προς παραχώρηση, τις περιοχές «Μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ουσιαστικά διπλασιάζει την έκταση των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα. Η προσθήκη νέων περιοχών προς εξερεύνηση αυξάνει τις πιθανότητες εντοπισμού νέων στόχων και εκτέλεσης περισσότερων γεωτρήσεων», τονίζουν και προσθέτουν:

Με την κύρωση της συμφωνίας, η ανάδοχος θα λάβει άδεια εξερεύνησης υδρογονανθράκων αρχικής διάρκειας τριών ετών, προκειμένου να διενεργήσει αποκλειστικές σιεμογραφικές έρευνες που θα της επιτρέψουν να εντοπίσει γεωτρητικούς στόχους. Η παρουσία της Chevron στην Ελλάδα, μαζί με αυτήν της ExxonMobil από το 2019, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης της απόφασης να προχωρήσει σε γεωτρήσεις, ενισχύουν την ελκυστικότητα της χώρας ως προορισμού για διεθνείς ενεργειακές επενδύσεις.

Η εντατικοποίηση του αμερικανικού πετρελαϊκού ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων για το Νότιο Κρητικό Πέλαγος, δεν παρέχει στην Ελλάδα μόνο δυνητικά οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη. Παράγει άμεσα γεωπολιτικά αποτελέσματα, λειτουργώντας, με δεδομένο και το παράλληλο ενδιαφέρον της αμερικανικής κυβέρνησης, ως διπλωματική αποτροπή έναντι της έμπρακτης αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως αυτά επισήμως αποτυπώνονται στην περιοχή με βάση το χάρτη του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) που ανακοινώθηκε τον περασμένο Απρίλιο.

Η συγκυρία είναι ιδιαιτέρως σημαντική και γεωπολιτικά κρίσιμη, καθώς η χώρα μας αποδεικνύει ότι ασκεί ανεμπόδιστα τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε μια ευρύτατη θαλάσσια περιοχή με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, παρά τις συνεχείς αμφισβητήσεις της Τουρκίας και των συμμάχων αυτής στη Λιβύη. Παράλληλα, μεταφέρεται και ένα μήνυμα προς τη Λιβύη, όπου η Chevron είναι ήδη παρούσα, ότι ο δομημένος διάλογος στη βάση των αρχών της καλής γειτονιάς και του διεθνούς δικαίου αποτελεί τη μοναδική δίοδο για την εμπέδωση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ταραγμένη περιοχή μας.

Δεν είναι τυχαίο ότι, με την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Doug Burgum, ο οποίος, όλο αυτό το διάστημα ήταν σε συνεχή επαφή με τον Έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, επισκέφθηκε τη χώρα μας, την πρώτη χώρα που επιλέγει να επισκεφθεί επίσημα από την ανάληψη των καθηκόντων του.

Το χρονοδιάγραμμα των ερευνών και τα επόμενα βήματα έχουν ως εξής: