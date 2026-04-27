Ποιες «τρύπες» θέλουν να κλείσουν οι προμηθευτές ρεύματος για να προσφέρουν και υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης

Μια σειρά από κενά στο πλαίσιο που αφορά το λεγόμενο “on-bill financing” ζητούν οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος να κλείσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ), ενόψει της εκκίνησης αυτής της νέας αγοράς στις ενεργειακές υπηρεσίες.

Πρόκειται για τη δυνατότητα που θα έχουν στο εξής οι προμηθευτές να προσφέρουν στους πελάτες τους υπηρεσίες ενεργειακών αναβαθμίσεων (όπως π.χ. του Εξοικονομώ), με την αποπληρωμή να γίνεται σταδιακά μέσω των μηνιαίων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Στην περίπτωση αυτή, το αρχικό υψηλό κόστος το καταβάλλει ο προμηθευτής και του επιστρέφεται σταδιακά με βάση σχετική σύμβαση που έχει υπογράψει με τον πελάτη. Το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά το on-bill financing παρουσιάστηκε πρόσφατα από τη ΡΑΑΕΥ και στη σχετική διαβούλευση αρκετοί προμηθευτές υπέβαλαν τις απόψεις τους.

Κοινός τόπος ήταν ότι χρήζει βελτίωσης το τί θα ισχύει σε περίπτωση που υπάρχει ενοικιαστής σε κάποιο σπίτι ή επιχείρηση και θέλει να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη επιλογή. Όπως είναι φυσικό, δεν γίνεται να προχωρά μόνος του σε μια σύμβαση που αφορά τον μετρητή του ακινήτου, δίχως τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη.

Από την πλευρά της, η ΔΕΗ πρότεινε είτε οι συμβάσεις εξοικονόμησης να είναι τριμερείς (προμηθευτής-χρήστης-ιδιοκτήτης), είτε να απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη εφόσον η αποπληρωμή συνδέεται με τον μετρητή.

Στο ίδιο ζήτημα εστίασαν και οι ανεξάρτητοι προμηθευτές όπως εκπροσωπούνται από τον ΕΣΠΕΝ, λέγοντας ότι θα μπορούσαν οι συμβάσεις να γίνονται και με τον ιδιοκτήτη και με τον χρήστη.

Παράλληλα, οι προμηθευτές ζητούν να υπάρξουν μηχανισμοί, όπως μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, που θα τους προσφέρουν εγγυήσεις για τον αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο που θα αναλάβουν ως αποτέλεσμα της νέας πρωτοβουλίας.

Πέραν των παραπάνω, οι ανεξάρτητοι προμηθευτές ζητούν και τη διεύρυνση του on-bill financing ώστε να περιλαμβάνει και υπηρεσίες συντήρησης, τεχνικής βοήθειας και έκδοσης των πιστοποιητικών Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) και Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Έντονη αντίδραση από τους εγκαταστάτες και μηχανικούς

Όπως είναι φυσικό, σε όλα τα παραπάνω αντιδρούν έντονα οι μηχανικοί και τα τεχνικά γραφεία που αναλαμβάνουν μέχρι σήμερα όλες αυτές τις υπηρεσίες. Η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρμανσης & Ενέργειας (ΕΝΕΕΠΙΘΕ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Καύσης (ΠΟΕΤΕΚ) έθεσαν ζητήματα ελεύθερου ανταγωνισμού και στρεβλώσεων που δημιουργεί η είσοδος των προμηθευτών ρεύματος.

Όπως τόνισαν σχετικά, η ένταξη των προμηθευτών στην αγορά της εξοικονόμησης θα οδηγήσει σε de facto αποκλεισμό των επιχειρήσεων του κλάδου, αφού στερούνται αντίστοιχων εργαλείων και μέσων όπως αυτά που διαθέτουν οι πρώτοι.

Κατ’ επέκταση, ζητείται το να μην υπάρχει η δυνατότητα αποκλειστικής ή προνομιακής διάθεσης συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών μέσω της κυρίαρχης θέσης των παρόχων ενέργειας.

Παράλληλα, θέλουν να διασφαλιστεί ότι δεν θα υφίσταται σύνδεση της χρηματοδότησης με υποχρεωτική επιλογή συγκεκριμένου εξοπλισμού, συγκεκριμένου εγκαταστάτη ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων του προμηθευτή ενέργειας.