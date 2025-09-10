Ποιοι μένουν «εκτός κάδρου» από τα μέτρα της ΔΕΘ – Ποιοι θα δουν το μικρότερο όφελος

Οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ διαμορφώνουν ένα πακέτο μέτρων ελάφρυνσης που στοχεύει πρωτίστως σε νέους έως 30 ετών, οικογένειες με παιδιά, ιδιοκτήτες με μεσαία εισοδήματα από ενοίκια και όσους ζουν σε μικρούς οικισμούς ή ακριτικά νησιά.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν μεν την οριζόντια μείωση των συντελεστών πλην του εισαγωγικού, ωστόσο ο προσανατολισμός της φετινής ΔΕΘ είναι κυρίως δημογραφικός και περιφερειακός, με κίνητρα για να μείνουν οι νέοι στη χώρα και να δοθούν ανάσες στην περιφέρεια.

Από αυτό το πλαίσιο, ολόκληρες κατηγορίες πολιτών εξαιρούνται και δεν θα δουν ουσιαστική διαφορά ή θα ωφεληθούν αισθητά λιγότερο.

Τι αλλάζει γενικά

Η νέα κλίμακα από τα εισοδήματα του 2026 διατηρεί τον εισαγωγικό συντελεστή 9% έως 10.000 ευρώ και μειώνει κατά 2% τους επόμενους συντελεστές από 10.000 έως 40.000 ευρώ, εισάγοντας παράλληλα ενδιάμεσο 39% για τα 40.000–60.000 ευρώ. Προβλέπεται ειδική μεταχείριση για τους νέους με μηδενικό φόρο έως 20.000 ευρώ για έως 25 ετών και συντελεστής 9% στο εύρος 10.000–20.000 για 26–30 ετών. Στα ακίνητα, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισόδημα ενοικίων 12.000–24.000 ευρώ (άνω των 24.000 ευρώ οι ανώτερες κλίμακες μένουν ως έχουν). Στα τεκμήρια διαβίωσης προβλέπεται μείωση 30% για την κατοικία και ελαφρύνσεις στα Ι.Χ. Στον ΕΝΦΙΑ, προβλέπεται μείωση 50% το 2026 και κατάργηση από το 2027 μόνο για κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων. Παράλληλα, στα ακριτικά νησιά έως 20.000 κατοίκων οι συντελεστές ΦΠΑ μειώνονται κατά 30%.

Ποιοι μένουν ουσιαστικά εκτός

Ριγμένοι από τις παραπάνω ρυθμίσεις είναι κάτοικοι πόλεων και κωμοπόλεων άνω των 1.500 κατοίκων ως προς τον ΕΝΦΙΑ. Η ελάφρυνση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, ούτε δεύτερη κατοικία στο χωριό ούτε αστικά ακίνητα μπαίνουν στο ειδικό καθεστώς. Η στόχευση αγγίζει σχετικά περιορισμένο πληθυσμό, άρα η υπόλοιπη χώρα δεν επωφελείται από την απαλλαγή.

Το ίδιο ισχύει και για νησιωτικές και ηπειρωτικές περιοχές εκτός του «δακτυλίου» των ακριτικών νησιών έως 20.000 κατοίκων ως προς τον ΦΠΑ. Η μείωση 30% δεν είναι πανελλαδική αλλά γεωγραφικά περιορισμένη παρέμβαση, συνεπώς η πλειονότητα καταναλωτών και επιχειρήσεων δεν θα την δει στην τσέπη.

Εξαιρούνται και οι ιδιοκτήτες με εισόδημα από ενοίκια άνω των 24.000 ευρώ. Η παρέμβαση περιορίζεται στο τμήμα 12.000–24.000 με συντελεστή 25%. Πάνω από εκεί οι κλίμακες παραμένουν αμετάβλητες, άρα η ελάφρυνση χάνεται.

Εκτός της μεταρρύθμισης βρίσκονται και ελεύθεροι επαγγελματίες στα μεγάλα αστικά κέντρα που δεν υπάγονται στις ειδικές εξαιρέσεις. Η ανακούφιση γύρω από το ελάχιστο εισόδημα και την τεκμαρτή βάση αφορά στοχευμένα τους μικρούς οικισμούς και τις νέες μητέρες, όχι οριζόντια όλους τους επιτηδευματίες.

Προφανώς φορολογούμενοι με πολύ χαμηλό ή μηδενικό φόρο εισοδήματος, λόγω χαμηλών ή καθόλου εσόδων, εφόσον δεν έχουν παρακρατήσεις δεν θα έχουν και κανένα όφελος από τα μέτρα.

Ποιοι θα έχουν το μικρότερο καθαρό όφελος

Οι μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά, θα δουν τη γενική μείωση κατά 2 μονάδες στη ζώνη 10.000–40.000 ευρώ, όμως δεν επωφελούνται από τους ενισχυμένους συντελεστές για νέους ή τις πρόσθετες εκπτώσεις για οικογένειες, άρα το καθαρό όφελος υπολείπεται.

Οικογένειες που δεν έχουν κύρια κατοικία σε μικρό οικισμό και δεν κατοικούν σε ακριτικό νησί, στερούνται το όφελος τόσο τον «μισό» και έπειτα μηδενικό ΕΝΦΙΑ των χωριών όσο και τον μειωμένο ΦΠΑ. Πρακτικά το όφελος εντοπίζεται μόνο στη νέα κλίμακα και, όπου ισχύει, στη μείωση τεκμηρίων.

Επαγγελματίες με βαριές επιβαρύνσεις τεκμηρίων σε πόλεις. Η μείωση 30% στα τεκμήρια κατοικίας και οι αλλαγές στα Ι.Χ. βοηθούν, αλλά όταν η τεκμαρτή δαπάνη παραμένει υψηλή, το καθαρό αποτέλεσμα στην εκκαθάριση περιορίζεται.