Πόσα χρόνια «απολαμβάνουν» σύνταξη οι Έλληνες – 2,6 έτη πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι άνθρωποι που βγαίνουν στη σύνταξη στη χώρα μας ζουν μέχρι και 21 χρόνια μετά αν είναι άντρες και 24,4 χρόνια αν είναι γυναίκες, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ από το 2024 σε συνδυασμό με τα δεδομένα της Eurostat για το προσδόκιμο ζωής.

Ας σημειωθεί ότι και οι δύο μετρήσεις, σύμφωνα με ΟΟΣΑ και Eurostat, ξεπερνούν κατά 2,6 χρόνια το μέσο όρο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στα 18,4 χρόνια για τους άντρες και στα 21,8 χρόνια για τις γυναίκες μετά τη σύνταξη.

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Συντάξεις με όριο τα 62 χρόνια

Ο ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί το 62ο έτος ως την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης για την Ελλάδα στο πλαίσιο διεθνών συγκρίσεων. Το μοντέλο του προϋποθέτει ότι ένας εργαζόμενος ξεκίνησε μια πλήρη επαγγελματική σταδιοδρομία σε ηλικία 22 ετών και συμπλήρωσε 40 έτη ασφάλισης έως την ηλικία των 62 ετών. Η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει επίσης τη λήψη πλήρους σύνταξης στα 67 έτη, με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης στα 62 έτη, με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται πρόσθετες προϋποθέσεις.

Η περίοδος συνταξιοδότησης μπορεί να ξεπερνά τα 20 χρόνια

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η πραγματική συνταξιοδότηση συμβαίνει συχνά αργότερα από το σημείο αναφοράς του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Γήρανση (Ageing Report) του 2024, η μέση ηλικία έναρξης λήψης σύνταξης γήρατος, πρόωρης σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας στην Ελλάδα ήταν τα 63,8 έτη το 2022. Ο μέσος όρος ήταν 63,6 έτη για τους άνδρες και 64,1 έτη για τις γυναίκες.

Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία κατά την οποία οι άνθρωποι αποχωρούν πραγματικά από την αγορά εργασίας, η Επιτροπή εκτίμησε ότι οι άνδρες είχαν κατά μέσο όρο 19,5 έτη ζωής μετά τη συνταξιοδότηση, ενώ οι γυναίκες είχαν περίπου 22,6 έτη.

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Η διαφορά οφείλεται κυρίως στο χρονικό σημείο έναρξης της μέτρησης. Η έναρξη από το 62ο έτος συνεπάγεται περισσότερα έτη συνταξιοδότησης σε σχέση με την έναρξη από ηλικία πλησιέστερη στα 64 έτη.

Να σημειωθεί ότι κανένας από τους δύο δείκτες δεν προβλέπει την ακριβή διάρκεια της συνταξιοδότησης ενός ατόμου ή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το άτομο αυτό θα λαμβάνει συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ δεν προβλέπεται αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης για το 2027.