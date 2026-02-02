Πρεμιέρα στις 24 Φεβρουαρίου για το δυναμικό τιμολόγιο της ΔΕΗ – Τί προβλέπει το νέο προϊόν

Έγινε πλέον η αρχή για τα δυναμικά (πορτοκαλί) τιμολόγια της ΔΕΗ, τα οποία από 1η Φεβρουαρίου προσφέρονται από τους προμηθευτές προς τις επιχειρήσεις. Η συνέχεια θα γίνει την 1η Απριλίου, με τα αντίστοιχα προϊόντα για τους οικιακούς καταναλωτές.

Ήδη, η ΔΕΗ ανέβασε στην ιστοσελίδα της το νέο δυναμικό τιμολόγιο myBusinesDynamic, το οποίο θα είναι εμπορικά διαθέσιμο από 24 Φεβρουαρίου για όσες επιχειρήσεις έχουν έξυπνο μετρητή και έχουν εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 25 kVA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται σχετικά, τα προνόμια και οφέλη του συγκεκριμένου προϊόντος είναι τα εξής:

Άμεση καταγραφή και πλήρης έλεγχος της κατανάλωσης μέσω του έξυπνου μετρητή

Εξοικονόμηση κόστους μέσω της επιλογής κατανάλωσης σε ώρες με χαμηλότερη χρέωση

Διαφάνεια με καθημερινή ενημέρωση τιμών

Τα παραπάνω σημαίνουν στην πράξη ότι η επιχείρηση που θα το επιλέξει, θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τις φθηνότερες ώρες για τις ηλεκτρικές της συσκευές, για τις οποίες θα ενημερώνεται από την προηγούμενη μέρα μέσω του ειδικού εργαλείου. Έτσι, με τιμολόγηση που ακολουθεί τις διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας, θα πληρώνει χαμηλότερες τιμές τις ώρες που η ζήτηση είναι χαμηλή.

Μπαίνοντας στα πιο τεχνικά σημεία του νέου προϊόντος, η δομή του αποτελείται από μια πάγια μηνιαία χρέωση, συν το άθροισμα της βασικής τιμής με τη δυναμική τιμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα:

Η Δυναμική Τιμή είναι το γινόμενο του συντελεστή προσαύξησης Β επί την ωριαία Τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας (ΤΕΑ), όπως αυτή ανακοινώνεται από το ΕΧΕ, σε ημερήσια βάση, δηλαδή Β* ΤΕΑ ώρας, Ο Συντελεστής Προσαύξησης Β, ορίζεται με βάση τον Τιμοκατάλογο, όπως ισχύει και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.dei.gr και δεν δύναται να τροποποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.

Η Βασική Τιμή (Α), η οποία παραμένει σταθερή για όλα τα ωριαία διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν ενσωματώνει ποσοστά χρόνου χρήσης. Ορίζεται στον Τιμοκατάλογο, όπως ισχύει και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.dei.gr και δεν μπορεί να τροποποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης.

Για την ενημέρωση των πελατών, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ στη σχετική σελίδα του προϊόντος, οι 24 ωριαίες τιμές επόμενης ημέρας, του προϊόντος (τελική τιμή Προμήθειας σε ευρώ/kWh).

Τα οφέλη και οι κίνδυνοι που οφείλουν να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα δυναμικά τιμολόγια χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα οφέλη, αλλά και κινδύνους.

Συγκεκριμένα, τα οφέλη των δυναμικών τιμολογίων:

Χαμηλότεροι λογαριασμοί ενέργειας: Εφόσον ο καταναλωτής μπορεί να μεταφέρει την κατανάλωση ενέργειας σε ώρες όπου η ενέργεια είναι φθηνότερη, θα πληρώνει λιγότερο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και θα έχει τη δυνατότητα μείωσης του λογαριασμού κατανάλωσης.

Εφόσον ο καταναλωτής μπορεί να μεταφέρει την κατανάλωση ενέργειας σε ώρες όπου η ενέργεια είναι φθηνότερη, θα πληρώνει λιγότερο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και θα έχει τη δυνατότητα μείωσης του λογαριασμού κατανάλωσης. Μεγαλύτερος έλεγχος του κόστους: :Με ένα δυναμικό τιμολόγιο ο πελάτης μπορεί να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στο πόσα ξοδεύει για ηλεκτρική ενέργεια, αξιοποιώντας καθημερινά τις φθηνότερες ώρες.

Οι κίνδυνοι των δυναμικών τιμολογίων: