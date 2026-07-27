Συμβαίνει τώρα:
Μακρο-οικονομία

Προαστιακός Σιδηρόδρομος: Με πόρους από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης η υλοποίηση του έργου στη Δυτική Αττική

Οι ευρωπαϊκοί πόροι που αποδεσμεύονται αξιοποιούνται άμεσα σε άλλα ώριμα έργα
Προαστιακός
Photo / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Κανονικά θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί η υλοποίηση του έργου του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Δυτικής Αττικής, με εξασφάλιση πόρων από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.

Η απένταξη του έργου του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.) οφείλεται σε απρόβλεπτες τεχνικές και αδειοδοτικές δυσχέρειες, όπως μετατοπίσεις δικτύων και αγωγών κοινής ωφέλειας, καθώς και διοικητικές και δικαστικές εκκρεμότητες, που οδήγησαν σε καθυστερήσεις των εργασιών, με κίνδυνο αφενός το έργο να μην είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός των χρονοδιαγραμμάτων και με πόρους του Τ.Α.Α., αφετέρου η χώρα να κινδυνεύει με την επιβολή υψηλών χρηματικών προστίμων από την Ε.Ε.

Η σύμβαση του έργου παραμένει ενεργή και έχει ήδη ολοκληρωθεί το 53% του φυσικού αντικειμένου, το οποίο αντιστοιχεί σε 56,13 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Με τον νέο σχεδιασμό εξασφαλίζονται ο αναγκαίος χρόνος για την ορθή ολοκλήρωση του έργου, η επίλυση των τεχνικών και νομικών δυσχερειών που έχουν προκύψει καθώς και η δυνατότητα ενεργοποίησης της προαίρεσης για επέκταση της γραμμής έως το κέντρο των Μεγάρων.

Σε κοινό δελτίο Τύπου του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Μεταφορών διευκρινίζεται ότι η αλλαγή στον τρόπο χρηματοδότησης του έργου δεν μειώνει το συνολικό ύψος των πόρων που λαμβάνει η χώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι ευρωπαϊκοί πόροι που αποδεσμεύονται αξιοποιούνται άμεσα σε άλλα ώριμα έργα, μεγιστοποιώντας τη συνολική απορρόφηση των διαθέσιμων ενωσιακών κονδυλίων.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι με πόρους του Τ.Α.Α. χρηματοδοτείται σειρά έργων για την αποκατάσταση υποδομών, την ενίσχυση της ασφάλειας, την οργανωτική μεταρρύθμιση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του σιδηρόδρομου (εγκατάσταση συστημάτων τηλεματικής σε 6 μεγάλες σιδηροδρομικές σήραγγες, προληπτική συντήρηση και παρακολούθηση 121 σιδηροδρομικών γεφυρών, επέκταση πλατφόρμας railway.gov.gr κ.ά.).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
210
105
99
73
64
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Ελπίδες για πτώση τιμών σε βενζίνη και ντίζελ μετά τη βουτιά του Brent και τη νέα επιδότηση – Τι θα φανεί στην αντλία
Η νέα επιδότηση μειώνει άμεσα το κόστος του ντίζελ τον Αύγουστο, ενώ η πτώση 6% του πετρελαίου δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση και στη βενζίνη
Pumps at a petrol station in the North East of England. Image taken during a cost of living crisis.
Newsit logo
Newsit logo