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Μακρο-οικονομία

Προς νέες σεισμικές έρευνες για το πρόγραμμα υδρογονανθράκων στη Δυτική Ελλάδα

Δημοσιεύτηκε νέα πρόσκληση στην Εφημερίδα της ΕΕ
Oil rig and support vessel on offshore area near Sakhalin island. Blue sky background
Φωτογραφία iStock
Χάρης Αποσπόρης
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Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ενδιαφερομένων εταιρειών για να διεξάγουν νέες σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος υδρογονανθράκων.

Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της ΕΕ με αντικείμενο τις σεισμικές έρευνες στη Δυτική και Νότια Ελλάδα. Οι εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου των υδρογονανθράκων θα έχουν περιθώριο 90 ημερών για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους.

Η όλη διαδικασία αφορά τη συλλογή νέων σεισμικών δεδομένων από το υπέδαφος, ώστε να χαρτογραφηθεί πιο αναλυτικά και να διευκολυνθούν οι αποφάσεις των πετρελαϊκών. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι υπάρχουν υποσχόμενοι στόχοι, τότε θα μπορούν να δεσμεύσουν θαλάσσια οικόπεδα ή και να προχωρήσουν σε ερευνητικές γεωτρήσεις.

Όλα αυτά συμβαίνουν σχεδόν 15 χρόνια μετά την τελευταία φορά που έγιναν ευρείες σεισμικές έρευνες στη χώρα μας. Τα στοιχεία που είχε συλλέξει τότε η εταιρεία PGS αποτέλεσαν σημαντική «προίκα» οδηγώντας εν τέλει στο απτό ενδιαφέρον πετρελαϊκών κολοσσών.

Αυτή τη φορά η περιοχή που θα προσφερθεί εκ μέρους της Πολιτείας μέσω της κρατικής ΕΔΕΥΕΠ θα εκτείνεται από τα βόρεια της Κέρκυρας μέχρι νότια της Κρήτης. Μιλάμε δηλαδή για ένα τεράστιο τόξο που πιάνει όλο το δυτικό τμήμα του ελληνικού θαλάσσιου χώρου.

Απομένει να φανεί αν οι σεισμικές έρευνες θα είναι δύο ή τριών διαστάσεων, αλλά και σε ποιες συγκεκριμένα ζώνες θα διεξαχθούν εντός της ευρύτερης περιοχής.

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Μακρο-οικονομία
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