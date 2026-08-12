Ρύθμιση 72 δόσεων: Περιορισμένο το ενδιαφέρον των οφειλετών – Σκέψεις για αλλαγές

Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της Εφορίας για την ένταξη στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, περίπου έναν μήνα μετά την ενεργοποίησή της.

Μέχρι στιγμής, οι φορολογούμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία είναι μερικές χιλιάδες, όταν οι δυνητικά δικαιούχοι της ρύθμισης ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

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Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει προβληματισμό στο υπουργείο Οικονομικών, καθώς οι αυστηροί όροι της ρύθμισης φαίνεται να λειτουργούν ως αντικίνητρο για μεγάλο αριθμό οφειλετών.

Εφόσον η συμμετοχή παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα, δεν αποκλείεται να εξεταστεί εκ νέου το πλαίσιο της ρύθμισης, με στόχο να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να γίνει πιο ελκυστική. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Τα «αγκάθια» της ρύθμισης

Βασικό αντικίνητρο αποτελεί το γεγονός ότι η ρύθμιση αφορά μόνο ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Έτσι, αποκλείονται όσοι δημιούργησαν νέες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και τον περασμένο Απρίλιο.

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Παράλληλα, πολλοί οφειλέτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις δόσεις της νέας ρύθμισης και στην πάγια ρύθμιση για τα τρέχοντα χρέη, όπως ο ΦΠΑ, ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και άλλοι φόροι.

Αποτρεπτικά λειτουργεί και το επιτόκιο της ρύθμισης, το οποίο κυμαίνεται περίπου στο 5%-6% ετησίως και αυξάνει το τελικό κόστος της οφειλής.

Παράλληλα, δεν προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων με την ένταξη στη ρύθμιση, όπως συνέβαινε σε παλαιότερες ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων εκείνες των 100 και 120 δόσεων.

Ποιοι μπορούν να ενταχθούν

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023 θα πρέπει να ήταν αρρύθμιστες στις 21 Απριλίου 2026 ή να είχαν ενταχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση, η οποία όμως είχε χαθεί πριν από τις 20 Απριλίου 2026.

Βασική προϋπόθεση είναι ο οφειλέτης να έχει εξοφλήσει πλήρως ή να έχει εντάξει σε πάγια ρύθμιση 24-48 δόσεων όλες τις νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Παράλληλα, όλες οι άλλες ενεργές ρυθμίσεις του οφειλέτη θα πρέπει να πληρώνονται κανονικά.

Οι μηνιαίες δόσεις κυμαίνονται από 2 έως 72, ενώ το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ. Η ρύθμιση είναι έντοκη, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται περίπου στο 5%-6% ετησίως.

Πότε χάνεται η ρύθμιση

Η ρύθμιση χάνεται αυτόματα εάν ο οφειλέτης:

Δεν πληρώσει δύο συνεχόμενες δόσεις

Καθυστερήσει την τελευταία δόση για διάστημα άνω των δύο μηνών

Δημιουργήσει νέα χρέη στην Εφορία ή τον ΕΦΚΑ και δεν τα εξοφλήσει ή δεν τα ρυθμίσει στις προβλεπόμενες προθεσμίες

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Για χρέη στην Εφορία η διαδικασία γίνεται μέσω του myAADE, ενώ για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία μέσω του ΚΕΑΟ/e-ΕΦΚΑ.

Στα 166,9 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Η κυβέρνηση επιχειρεί και μέσω της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων να βάλει φρένο στην ανοδική πορεία των ληξιπρόθεσμων οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο διαμορφώνεται πλέον στα 166,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 114,52 δισ. ευρώ αφορούν χρέη προς την Εφορία.

Από το συνολικό ποσό, περίπου 35,26 δισ. ευρώ, ποσοστό 30,8%, έχουν χαρακτηριστεί «ανεπίδεκτα είσπραξης», περιορίζοντας το πραγματικά εισπράξιμο χρέος κοντά στα 79,2 δισ. ευρώ.

Ο αριθμός των πολιτών και των επιχειρήσεων με «κόκκινα» χρέη στην Εφορία ανέρχεται σε 4.797.755, ενώ περισσότεροι από 1,68 εκατομμύρια οφειλέτες βρίσκονται ήδη υπό καθεστώς αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, όπως κατασχέσεις λογαριασμών και δεσμεύσεις.