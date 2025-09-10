Μακρο-οικονομία

Πτώση πληθωρισμού στο 2,9% τον Αύγουστο 2025 – Επιμένουν οι αυξήσεις σε καφέ, τρόφιμα και ενοίκια

Ο Γενικός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή παρουσίασε αύξηση 0,1% κατά τον Αύγουστο 2025, έναντι αύξησης 0,3% τον Ιούλιο 2025
Υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο του 2025 στο 2,9%, έναντι 3,1% τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα (10.9.2025) η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σχετικά με τη σύγκριση του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του Αυγούστου 2025 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2024 προέκυψε αύξηση 2,9% έναντι αύξησης 3,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός ΔΤΚ κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι αύξησης 0,3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2024 – Αυγούστου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023 – Αυγούστου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,6%, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2023 – Αυγούστου 2024 με το δωδεκάμηνο Σεπτεμβρίου 2022 – Αυγούστου 2023.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

  • Σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας 23,2%
  • Καφές 18,5%
  • Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο 18,1%
  • Φρούτα (γενικά) 11,6%
  • Ενοίκια κατοικιών 10,9%

Οι μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις καταγράφηκαν σε:

  • Ελαιόλαδο -33,2%
  • Πετρέλαιο θέρμανσης -12,9%
  • Τηλεφωνικός εξοπλισμός κινητών τηλεφώνων -8,3%
  • Σάλτσες-καρυκεύματα -6,8%
  • Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα -4,9%

